Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı: Kulüpten Duygusal Veda Mesajı
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Fenerbahçe, yardımcı antrenör Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sezona İsmail Kartal'ın ekibinde başlayan Hollandalı teknik adam, Kartal'ın ayrılığının ardından iki maçta takımın başında yer almıştı.
Kulüp, Kuyt'a "Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz" diyerek veda etti.
Kuyt, Kartal'ın ardından takımı iki maçta yönetti: Göztepe'ye yenildi, Liverpool'u devirdi.
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Kuyt'ın sezonun kalanında teknik ekipte yer almayacağı belli olmuştu.
Fenerbahçe'ye 2012'de oyuncu olarak gelen Kuyt için kulüp, "aramızdaki bağ hiç kopmadı" mesajını verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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