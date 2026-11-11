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Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı: Kulüpten Duygusal Veda Mesajı

Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı: Kulüpten Duygusal Veda Mesajı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 11:35
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Fenerbahçe, yardımcı antrenör Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sezona İsmail Kartal'ın ekibinde başlayan Hollandalı teknik adam, Kartal'ın ayrılığının ardından iki maçta takımın başında yer almıştı.

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Kulüp, Kuyt'a "Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz" diyerek veda etti.

Kulüp, Kuyt'a "Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz" diyerek veda etti.

Fenerbahçe, ayrılığı 11 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüp mesajında Kuyt'a emekleri için teşekkür etti: 'Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.'

Açıklamada Hollandalı çalıştırıcıya sıcak bir veda yapıldı. Kulübün ifadesiyle, 'Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek.' Mesajda, Kuyt ile kulüp arasındaki bağın hiç kopmadığı da vurgulandı.

Kuyt, Kartal'ın ardından takımı iki maçta yönetti: Göztepe'ye yenildi, Liverpool'u devirdi.

Kuyt, Kartal'ın ardından takımı iki maçta yönetti: Göztepe'ye yenildi, Liverpool'u devirdi.

Kuyt, sezona İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörü olarak başlamıştı. Kartal'ın ayrılmasının ardından kulüp, takımın teknik sorumluluğunu geçici olarak ona verdi.

Kuyt'ın başında olduğu ilk maçta sarı-lacivertliler Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenildi. İkinci sınav ise Şampiyonlar Ligi'ydi: Fenerbahçe, eski takımı Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Galibiyette Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriç gol attı.

Böylece Kuyt, kısa teknik direktörlük dönemini bir yenilgi ve Avrupa'da kazanılan bir galibiyetle kapatmış oldu.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Kuyt'ın sezonun kalanında teknik ekipte yer almayacağı belli olmuştu.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Kuyt'ın sezonun kalanında teknik ekipte yer almayacağı belli olmuştu.

Ayrılığın sinyali birkaç gün önce gelmişti. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayıp teknik direktörlüğe getirdiğinde, Kuyt'ın sezonun geri kalanında yeni teknik ekipte yer almayacağı bildirilmişti.

O günkü haberlerde Hollandalı çalıştırıcının kulüpten tamamen ayrılıp ayrılmayacağına dair bir ayrıntı yoktu. Belirsizlik, bugünkü resmî duyuruyla sona erdi.

Fenerbahçe'ye 2012'de oyuncu olarak gelen Kuyt için kulüp, "aramızdaki bağ hiç kopmadı" mesajını verdi.

Fenerbahçe'ye 2012'de oyuncu olarak gelen Kuyt için kulüp, "aramızdaki bağ hiç kopmadı" mesajını verdi.

Kuyt'ın Fenerbahçe ile hikâyesi bu sezonla başlamıyor. Hollandalı isim, 2012'de Liverpool'dan ayrılıp sarı-lacivertli formayı giymişti; teknik adam olarak ise bu sezon yeniden Kadıköy'e döndü.

Kulübün veda mesajındaki 'aramızdaki bağ hiç kopmadı' cümlesi de bu geçmişe gönderme yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni dönemde Belözoğlu ile devam etmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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