Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı: Kulüpten Duygusal Veda Mesajı

Fenerbahçe, ayrılığı 11 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüp mesajında Kuyt'a emekleri için teşekkür etti: 'Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.'

Açıklamada Hollandalı çalıştırıcıya sıcak bir veda yapıldı. Kulübün ifadesiyle, 'Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek.' Mesajda, Kuyt ile kulüp arasındaki bağın hiç kopmadığı da vurgulandı.