Kendinde Güvenmediğin Yönlerin Neler?
Kendinde Güvenmediğin Yönlerin Neler?
Hepimiz bazen kendi zayıf yönlerimizle yüzleşiriz. Peki senin kendi içinde en güvensiz hissettiğin yönlerin neler? Bu test, senin kişilik yapını, düşüncelerini ve davranışlarını analiz ederek kendine hangi alanlarda daha fazla güvenmen gerektiğini ortaya koyacak. Kendine dair gizli güvensizliklerini keşfetmeye ve onları dönüştürmenin yollarını bulmaya hazırsan başlayalım! Belki de hiç fark etmediğin bir yanın seni bambaşka bir keşfe çıkaracak.
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1. Başarıların hakkında nasıl hissediyorsun?
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2. Yeni bir ortama girdiğinde insanlarla kolayca iletişim kurabiliyor musun?
3. Karar verme sürecinde hangisi seni daha çok etkiler?
4. Dış görünüşün hakkında düşündüğün şey nedir?
5. Hayatında meydana gelen olumsuzluklardan kendini sorumlu tutar mısın?
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6. Başkalarının senin hakkındaki eleştirileri seni nasıl etkiler?
7. Hedeflerine ne kadar inanıyorsun?
8. Öz güvenin en çok hangi durumda düşer?
9. Kendini ne sıklıkla başkalarıyla kıyaslıyorsun?
10. Zaman yönetiminde ne kadar iyi olduğunu düşünüyorsun?
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Güvensizliklerin seni zayıf kılmasın!
Yetersizlik hissi seninle!
Çevrenin fikirlerine çok odaklanıyorsun!
Kendini olduğun gibi kabul etmişsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Çevrenin fikirlerine çok odaklanıyorsun! Yooo aslında pek önemsemem.