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Kendinde Güvenmediğin Yönlerin Neler?

Kendinde Güvenmediğin Yönlerin Neler?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 12:01

Hepimiz bazen kendi zayıf yönlerimizle yüzleşiriz. Peki senin kendi içinde en güvensiz hissettiğin yönlerin neler? Bu test, senin kişilik yapını, düşüncelerini ve davranışlarını analiz ederek kendine hangi alanlarda daha fazla güvenmen gerektiğini ortaya koyacak. Kendine dair gizli güvensizliklerini keşfetmeye ve onları dönüştürmenin yollarını bulmaya hazırsan başlayalım! Belki de hiç fark etmediğin bir yanın seni bambaşka bir keşfe çıkaracak.

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1. Başarıların hakkında nasıl hissediyorsun?

2. Yeni bir ortama girdiğinde insanlarla kolayca iletişim kurabiliyor musun?

3. Karar verme sürecinde hangisi seni daha çok etkiler?

4. Dış görünüşün hakkında düşündüğün şey nedir?

5. Hayatında meydana gelen olumsuzluklardan kendini sorumlu tutar mısın?

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6. Başkalarının senin hakkındaki eleştirileri seni nasıl etkiler?

7. Hedeflerine ne kadar inanıyorsun?

8. Öz güvenin en çok hangi durumda düşer?

9. Kendini ne sıklıkla başkalarıyla kıyaslıyorsun?

10. Zaman yönetiminde ne kadar iyi olduğunu düşünüyorsun?

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Güvensizliklerin seni zayıf kılmasın!

Kendi içindeki eleştirel sesi fazlasıyla dinliyor olabilirsin. Bazen kendine karşı acımasız davrandığını ve yaptığın güzel şeyleri görmezden geldiğini düşünüyoruz. Senin en büyük düşmanın aslında kendi şüphelerin! İlk adım: başarısızlıkların doğal olduğunu kabul etmek. Güçlü yanlarını fark ettikçe, kendini daha çok takdir etmeye başlayacaksın. Başkalarının gözünde senin ne kadar değerli olduğunu hatırla, çünkü çoğu zaman insan kendi öz değerini göremez. Unutma, kendini eleştirirken dahi denge kurabilirsin. İçindeki güvensizlikler sana gelişim için rehber olabilir. Hataların seni tanımlamaz; aksine, her bir hata seni daha güçlü bir insan yapar. Olumsuz düşüncelerini fark etmeye çalış ve onları dönüştür! Kendine güvenmenin dış etkilerden çok senin elinde olduğunu unutma. Gerçek özgüven, kusurlarınla birlikte kendini kabul etmekle başlar. Herkes gibi senin de kusursuz olmadığını hatırla, bu seni diğerlerinden daha az değerli yapmaz.

Yetersizlik hissi seninle!

Hayatın boyunca büyük ihtimalle birçok başarı elde ettin, ancak bunları takdir etmek yerine genelde 'daha fazlasını yapmalıydım' diyorsun. Yetersizlik hissi, seni özgüven konusunda en çok zorlayan alanlardan biri olabilir. Bunun temelinde, mükemmeliyetçilik yatıyor olabilir. Kendini kabul etmenin ve var olan başarılarının değerini anlamanın yollarını bulmalısın.Bu düşünce tarzını değiştirmek kolay değil, ama başkalarının başarılarını kıyaslamak yerine kendine karşı daha merhametli davranarak başlayabilirsin. Kendini sorgulamak, gelişime açık bir ruhunun göstergesidir, ancak bunun sınırlarını iyi çizmen gerekir. Hayata, kendi değerini fark ederek daha objektif bakabilirsen bu duygu yavaş yavaş azalacaktır. Sen zaten yeterlisin. İnsanın kendi potansiyelini keşfetmesi bazen uzun sürebilir, ama önemli olan bu yolda güçlü ve dayanıklı kalmayı öğrenmektir.

Çevrenin fikirlerine çok odaklanıyorsun!

Başkalarının sana nasıl baktığı, ne söylediği ve hakkında ne düşündüğü senin için büyük önem taşıyor. Bu nedenle çevrendeki insanların etkisiyle özgüvenin dalgalanabiliyor. Ancak bu durum, kendi mutluluğunu başkalarının eline bırakmana neden oluyor. Çevreni önemsemek güzel bir özellik olsa da, bazen kendi doğrularının peşinden gitmen gerekebilir. Unutma, senin için en doğru olanı yalnızca sen bilebilirsin. Başkalarının onayını almak yerine kendi içindeki doğru hislere güvenmeye çalış. Güvensizliğin yerini daha sağlıklı bir bakış açısına bıraktığında, hem daha özgüvenli hem de daha mutlu bir birey olabilirsin. Önce kendine güven ki, çevrendeki insanlar da bunu hissetsin!

Kendini olduğun gibi kabul etmişsin!

Öz güven konusunda oldukça iyi bir yerdesin. Kendi güçlü ve zayıf yanlarını net bir şekilde biliyor, olduğun gibi olmayı kabulleniyorsun. Bu yaklaşımın, sana huzur ve denge sağlıyor. Hayata dair bu duruşun, çevrendekiler üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor. Yine de bu, her zaman kusursuz olduğun anlamına gelmiyor. Arada sırada eksiklik hissetsen de, bunların seni durdurmasına izin vermiyorsun. Özellikle kişisel gelişim ve yaşam motivasyonu konusunda tutarlısın. Bu pozitif tutumu korudukça, hayatının her alanında daha da başarılı olabilirsin. Şimdi bu güçlü yanını, çevrendekilere de ilham olmak için kullan! İnsanları motive edebilmek, özgüvenin zirve noktasını temsil eder.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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Emel

Çevrenin fikirlerine çok odaklanıyorsun! Yooo aslında pek önemsemem.