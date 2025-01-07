16 Yaşında Kaybetmiş: Ali Atay Babasının Vefatının Ardından Yaşadığı Yas ve Kabulleniş Sürecini Anlattı
16 Yaşında Kaybetmiş: Ali Atay Babasının Vefatının Ardından Yaşadığı Yas ve Kabulleniş Sürecini Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=FJpO4...
Şu sıralar evliliği ve altına imza attığı başarılı işlerle adından bahsettiren Ali Atay zaman zaman manşetlerde gördüğümüz isimlerden biri. Sıklıkla açıklamalarıyla gündemde gördüğümüz Ali Atay, özel hayatına dair bilinmeyenleri Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programında anlattı. Babasının vefatıyla ilgili konuşan Ali Atay yas süreciyle nasıl baş ettiğini itiraf etti. Samimi açıklamalarda bulunan Atay'ın sözleri duygulandırdı. Gelin o anlara birikte bakalım...
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Hem oyunculuğu hem de yönetmenlikteki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Ali Atay, Türk televizyonu ve sinemasının önemli yüzlerinden biri haline gelmiş isimlerden.
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Kendisi gibi oyuncu Hazal Kaya ile yaptığı evlilikle herkesleri dönüp kendine bir kez daha baktıran Ali Atay ayrıca oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile gözlerden kalpler çıkartıyor.
Gündeme zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gelen Atay "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum?" sözleriyle büyük tartışmalara yol açmıştı.
Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in bu haftaki konuğu olan Ali Atay yine samimi açıklamalarıyla adından bahsettirdi.
16 yaşında babasını kaybeden Ali Atay; “Babamı kaybettiğimi duygusal olarak, öldüğü zaman algılayamadım, babamı toprağa koyamadım aslında" ifadeleriyle o dönem yaşadıklarından bahsetti.
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"Babam benim için bir yerlerde gibiydi, ölüm kavramını anlayamadım. Yıllar sonra bir terapiden çıkmıştım, arabanın içinde birden “dan” diye anladım. Gerçekten onu toprağa koyduğum andı. Arabanın içinde müzik açıp ağladım. Ben onunla yaşamışım senelerce, onu hayatımdan atamamış, uzaklaştıramamışım. Gerçekten babam beni belki fiziksel, belki ruhsal olarak öldüğüne ikna etti.“ şeklinde konuşan Atay o anlarla kullanıcıları duygulandırdı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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