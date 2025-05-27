Burcuna Göre Okuman Gereken Kitap!
Her burcun kendine has bir dünyası, hayata bakış açısı ve ruhsal ihtiyacı var. Kimi hayal dünyasında kaybolmayı severken kimi gerçekle yüzleşmekten hoşlanır. Peki senin burcuna hitap eden, seni derinden etkileyecek ve zihnini açacak kitap hangisi? Bu testte yalnızca burcunu seçerek, sana en uygun kitabı ve neden o kitabı okuman gerektiğini öğreneceksin.
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Burcunu seç!
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"Cesur Yeni Dünya" (Aldous Huxley)
"Simyacı" (Paulo Coelho)
"Hayvan Çiftliği" (George Orwell)
"Martı" (Richard Bach)
"Sefiller" (Victor Hugo)
"Suç ve Ceza" (Fyodor Dostoyevski)
"Küçük Prens" (Antoine de Saint-Exupéry)
"Uğultulu Tepeler" (Emily Brontë)
"Yabancı" (Albert Camus)
"1984" (George Orwell)
"Otostopçunun Galaksi Rehberi" (Douglas Adams)
"Veronika Ölmek İstiyor" (Paulo Coelho)
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