onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Okuman Gereken Kitap!

Burcuna Göre Okuman Gereken Kitap!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 17:01

Her burcun kendine has bir dünyası, hayata bakış açısı ve ruhsal ihtiyacı var. Kimi hayal dünyasında kaybolmayı severken kimi gerçekle yüzleşmekten hoşlanır. Peki senin burcuna hitap eden, seni derinden etkileyecek ve zihnini açacak kitap hangisi? Bu testte yalnızca burcunu seçerek, sana en uygun kitabı ve neden o kitabı okuman gerektiğini öğreneceksin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seç!

"Cesur Yeni Dünya" (Aldous Huxley)

"Cesur Yeni Dünya" (Aldous Huxley)

Koç burcu olarak macera, keşif ve özgürlük senin doğanda var. Huxley’nin distopik evreninde geçen bu roman, sıradanlıkla savaşan bireylerin hikâyesini anlatırken seni içsel bir isyana davet ediyor. Koç'un doğasında bulunan liderlik ve düzeni sorgulama dürtüsü, bu kitabı senin için vazgeçilmez kılıyor. 'Cesur Yeni Dünya' sana sadece çarpıcı bir kurgu sunmakla kalmayacak, aynı zamanda seni var olan sistemleri ve kendi kararlarını sorgulamaya itecek. Tıpkı senin gibi cesur ve sarsıcı bir kitap!

"Simyacı" (Paulo Coelho)

"Simyacı" (Paulo Coelho)

Boğa burcu için huzur, anlam ve istikrar önemlidir. 'Simyacı', içsel bir yolculukla birlikte maddi ve manevi zenginliği arayan Santiago’nun hikâyesini anlatır. Senin gibi sabırlı ve kararlı bir burç için bu kitap, kendini bulmanın ve yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemenin önemini hatırlatır. Hayatın anlamını ararken yavaşlamayı ve anı yaşamayı seven Boğalar, bu kitabın sade dili ve derin mesajları sayesinde adeta ruhsal bir şifalanma yaşayacak.

"Hayvan Çiftliği" (George Orwell)

"Hayvan Çiftliği" (George Orwell)

Zeka, analiz yeteneği ve merak... İkizler’in başlıca özellikleri. 'Hayvan Çiftliği', politik alegorisiyle seni düşünmeye ve tartışmaya itecek türden bir eser. Devrimlerin nasıl yozlaştığını anlatan bu kısa ama etkili kitap, senin zihinsel aktiviteye olan açlığını doyuracak. Kitaptaki metaforlar ve semboller arasında kaybolmak, senin gibi çok yönlü düşünebilen biri için gerçek bir zihinsel şölen!

"Martı" (Richard Bach)

"Martı" (Richard Bach)

Duygusal derinliğiyle bilinen Yengeç burçları için 'Martı', özgürlük arayışının ve içsel yolculuğun simgesi. Jonathan Livingston adındaki bir martının hikayesi, aslında senin içindeki kendine yetme mücadelesini anlatıyor. Bu kısa ama felsefi roman, duygularına dokunacak ve sana kendi benliğini kabullenme yolculuğunda rehberlik edecek.

"Sefiller" (Victor Hugo)

"Sefiller" (Victor Hugo)

Gururlu, karizmatik ve adalet duygusu güçlü Aslanlar için 'Sefiller', Jean Valjean’ın epik yaşam mücadelesiyle adeta içsel bir ayna. Onurun, gücün ve adaletin sorgulandığı bu başyapıt, senin idealist doğanı besleyecek. Aslan gibi büyük düşünen birinin okuyabileceği en anlamlı klasiklerden biri: görkemli, duygusal ve etkileyici.

"Suç ve Ceza" (Fyodor Dostoyevski)

"Suç ve Ceza" (Fyodor Dostoyevski)

Zekâsı ve detaycılığıyla bilinen Başaklar için 'Suç ve Ceza', bireyin iç dünyasını analiz etmenin doruk noktası. Raskolnikov’un psikolojik derinliği, senin analitik doğana hitap edecek ve seni uzun süre düşündürecek. Dostoyevski’nin karakter çözümlemeleri sayesinde hayatı daha farklı bir gözle görecek, kendi iç hesaplaşmalarına dair ipuçları bulacaksın.

"Küçük Prens" (Antoine de Saint-Exupéry)

"Küçük Prens" (Antoine de Saint-Exupéry)

Terazi’nin zarafeti, adalet duygusu ve sevgi anlayışı bu kitapta vücut buluyor. 'Küçük Prens', görünenden fazlasını görmeye çalışan, sevginin ve sorumluluğun anlamını sorgulayan bir ruhun kitabı. Bu kitap sayesinde hem iç çocuğunla buluşacak hem de hayatın karmaşasında seni merkeze çeken sade mesajlarla huzur bulacaksın.

"Uğultulu Tepeler" (Emily Brontë)

"Uğultulu Tepeler" (Emily Brontë)

Tutkulu, gizemli ve derin düşünen Akrepler için 'Uğultulu Tepeler', aşkın karanlık ve yıkıcı yönünü anlatan eşsiz bir roman. Senin gibi duygularını derinden yaşayan biri için bu kitap adeta bir ruhsal fırtına. Kitaptaki karakterlerin karmaşık ilişkileri ve güçlü duygusal iniş çıkışları, seni hem büyüleyecek hem de kendi iç dünyana bir kapı aralayacak.

"Yabancı" (Albert Camus)

"Yabancı" (Albert Camus)

Özgürlüğüne düşkün ve sorgulayıcı Yaylar için 'Yabancı', bireyin toplumla çatışmasını, anlamsızlık hissini ve varoluş sancısını anlatıyor. Camus’nün bu başyapıtı, Yay’ın felsefi yönünü besleyecek. Sorgulamak, çözümlemek ve kendi düşünsel alanını genişletmek isteyen Yay burçları için bu kitap gerçek bir yol arkadaşı olacak.

"1984" (George Orwell)

"1984" (George Orwell)

Disiplinli, ciddi ve gerçekçi Oğlak burçları için '1984', sistem eleştirisinin en çarpıcı halini sunuyor. George Orwell’in bu distopyası, Oğlak’ın yapısal düşünce sistemine birebir hitap ediyor. Toplumsal düzen, kontrol ve özgürlük temalarıyla Oğlak’ı hem düşündürüp hem sarsacak kadar güçlü bir eser.

"Otostopçunun Galaksi Rehberi" (Douglas Adams)

"Otostopçunun Galaksi Rehberi" (Douglas Adams)

Zekâsı, sıra dışılığı ve yenilikçiliğiyle bilinen Kovalar için 'Otostopçunun Galaksi Rehberi', mizah dolu bir bilim kurgu yolculuğu sunuyor. Alışılmış kalıpları yıkan bu kitap, tam da senin gibi farklı düşünenlerin kitabı. Evrenin anlamsızlığını eğlenceli bir dille anlatan bu absürt başyapıt, senin zekice espri anlayışına hitap ediyor.

"Veronika Ölmek İstiyor" (Paulo Coelho)

"Veronika Ölmek İstiyor" (Paulo Coelho)

Hayalperest, duygusal ve içe dönük Balık burçları için bu kitap, ruhsal uyanışı ve hayatın anlamını keşfetmeyi anlatıyor. Veronika’nın yaşamakla ölmek arasındaki gelgitleri, Balık’ın içsel hassasiyetlerine birebir hitap ediyor. Senin gibi duygulara açık biri için bu kitap sadece bir roman değil, aynı zamanda bir ruhsal yolculuk olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın