Uzaylı Olsaydın Adın Ne Olurdu?
Galaksiler ötesinde bir bilinmezliğe yelken açsak, başka bir gezegende başka bir yaşam formu olsak... Acaba orada adımız ne olurdu? Evrenin dört bir yanından enerji taşıyan kişiliğin, hangi uzaylı ismiyle yankılanırdı? Bu testte karakter özelliklerine göre galaktik adını öğreneceksin. Belki bir yıldız sisteminin bilgesi, belki de galaksiler arası bir kaos elçisi çıkacaksın. Hazırsan, ışık hızında sorulara geçiyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey nedir?
3. Hangisi senin için daha önemli?
4. İnsanlarla nasıl bir iletişim kurarsın?
5. Gelecekle ilgili düşüncen nedir?
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6. Bir gezegen kursan nasıl olurdu?
7. Bir uzay gemisi kaptanı olsan ekibin kimlerden oluşurdu?
8. En sık düşündüğün şey nedir?
9. En sevdiğin renk hangisi?
10. Bir süper gücün olsaydı hangisini seçerdin?
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