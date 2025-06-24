Sen Hayata Hangi Pencereden Bakıyorsun?

Sen hayata rengârenk çiçeklerle dolu bir pencereden bakıyorsun. İçindeki umut hiç eksilmiyor, ne yaşarsan yaşa “her şey güzel olacak” inancını hep taşıyorsun. Duygularınla hareket ediyorsun ve başkalarının kalbini yumuşatma gibi bir süper gücün var. İyiliğe olan inancın, seni ışık saçan biri yapıyor. Bazen fazla iyimser olabiliyorsun ve bu durum hayal kırıklıkları yaşamana neden olabiliyor. Ama her düştüğünde, yeniden gülümseyerek ayağa kalkmayı biliyorsun. Bu gücün çoğu insanda yok. Belki de hayata çocuk kalbinle bakmayı hiç bırakmadığın için... Senin penceren kır çiçekleriyle çevrili. İçeriye umut, sevgi ve hayal giriyor. Herkes senin gibi bir pencereye sahip olsaydı, dünya çok daha güzel bir yer olurdu.