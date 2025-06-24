Sen Hayata Hangi Pencereden Bakıyorsun?
Hayata bakış açımız, olaylara verdiğimiz tepkilerden tut, kurduğumuz ilişkilerden aldığımız keyfe kadar her şeyi etkiliyor. Kimimiz karamsar bir pencerenin ardından izliyoruz dünyayı, kimimiz umutla dolu bir çerçeveden... Peki sen, kendi hikâyene hangi pencereden bakıyorsun?
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1. Bir sabah uyandığında ilk aklına gelen şey ne olur?
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2. Hayatında kontrol edemediğin bir şey olduğunda ne yaparsın?
3. Bir arkadaşının başarısını duyduğunda içinden geçen ilk şey nedir?
4. Hedeflerine ulaşamadığında genelde ne hissedersin?
5. Seni en iyi tanımlayan duygu nedir?
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6. Yağmurlu bir günü nasıl yorumlarsın?
7. Geleceği düşündüğünde ne hissediyorsun?
8. Hayatının film olacağını bilsen hangi türde olmasını isterdin?
9. İnsanların seni anlamadığını düşündüğün anlarda ne yaparsın?
10. Bir kapı kapanırsa sen...
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