Psikolojik Teste Göre Sen Aleksitimi Olabilir misin?
Bazen ne hissettiğini tanımlamakta ya da başkalarına aktarmakta zorlandığın oluyor mu? Duyguların karmaşık ve belirsiz hissettirdiği anlar herkesin başına gelebilir. Ancak bu durum, bazı insanlarda daha belirgin hale gelir. İşte bu noktada “aleksitimi” kavramı devreye girer. Aleksitimi, kişinin kendi duygularını tanıma, ifade etme ve başkalarının duygularını anlama konusunda yaşadığı güçlükleri tanımlar.Bu test, duygularınla olan ilişkinin hangi seviyede olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Ne hissettiğini birine anlatman gerektiğinde ne yaparsın?
3. Mutlu olduğunda tepkini nasıl gösterirsin?
4. Üzgün hissettiğinde nasıl davranırsın?
5. İnsanların duygularını anlamakta nasılsın?
6. Günlük tutar ya da duygularını yazar mısın?
7. “Nasılsın?” sorusuna en sık nasıl cevap verirsin?
8. Yoğun stres altındayken ne yaparsın?
9. Ne hissettiğini anlamakta en çok zorlandığın durum nedir?
10. Eleştiri aldığında nasıl hissedersin?
Duygusal Farkındalığın Yüksek
Duygusal Farkındalığa Sahipsin
Duygularını İfade Etmekte Zorlanıyorsun!
Aleksitimi Belirtileri Gösteriyorsun!
