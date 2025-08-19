Psikolojik Teste Göre Sen Aleksitimi Olabilir misin?

Senin için duygularını tanımak ve anlatmak kolay olmayabilir. Çoğu zaman hislerini anlamak için zamana ihtiyacın var. Bu durum, seni soğuk veya uzak biri gibi gösterebilir ama gerçekte iç dünyanda yoğun duygular barındırıyor olabilirsin. Duygularını kelimelere dökmekte zorlanmak, ilişkilerinde kopukluk yaratabilir. Bu nedenle ifade becerini geliştirmek, seni hem daha anlaşılır hem de daha yakın biri yapar. Bazen davranışlarınla anlatmak yerine, basit ve net kelimeler kullanmayı deneyebilirsin. Küçük adımlarla başlamak iyi olur: Bir olay sonrası hislerini yazarak ya da yakın birine anlatarak bu becerini güçlendirebilirsin.