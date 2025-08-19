onedio
Psikolojik Teste Göre Sen Aleksitimi Olabilir misin?

Tuğba Karakoç
19.08.2025 - 12:01

Bazen ne hissettiğini tanımlamakta ya da başkalarına aktarmakta zorlandığın oluyor mu? Duyguların karmaşık ve belirsiz hissettirdiği anlar herkesin başına gelebilir. Ancak bu durum, bazı insanlarda daha belirgin hale gelir. İşte bu noktada “aleksitimi” kavramı devreye girer. Aleksitimi, kişinin kendi duygularını tanıma, ifade etme ve başkalarının duygularını anlama konusunda yaşadığı güçlükleri tanımlar.Bu test, duygularınla olan ilişkinin hangi seviyede olduğunu anlamana yardımcı olacak. 

Hazırsan başlayalım!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Ne hissettiğini birine anlatman gerektiğinde ne yaparsın?

3. Mutlu olduğunda tepkini nasıl gösterirsin?

4. Üzgün hissettiğinde nasıl davranırsın?

5. İnsanların duygularını anlamakta nasılsın?

6. Günlük tutar ya da duygularını yazar mısın?

7. “Nasılsın?” sorusuna en sık nasıl cevap verirsin?

8. Yoğun stres altındayken ne yaparsın?

9. Ne hissettiğini anlamakta en çok zorlandığın durum nedir?

10. Eleştiri aldığında nasıl hissedersin?

Duygusal Farkındalığın Yüksek

Sen, hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını tanımakta oldukça iyisin. Hislerini net bir şekilde ifade edebiliyor, olaylar karşısında duygusal tepkilerini anlamlandırabiliyorsun. Bu, ilişkilerinde güvenli bağlar kurmanı sağlıyor. İnsanlar seni samimi, empatik ve açık sözlü biri olarak tanıyor. Zor durumlarda bile duygularını sağlıklı şekilde ifade edebilmen, hem ruhsal sağlığını hem de sosyal ilişkilerini korumana yardımcı oluyor. Empati yeteneğin sayesinde karşındaki kişiyi kırmadan düşüncelerini aktarabiliyorsun. Bu, seni sosyal çevrende güçlü bir bağ kurucu yapıyor. Yine de zaman zaman başkalarının duygusal yükünü fazla üstlenmemeye dikkat etmelisin. Kendi sınırlarını korumak, senin de duygusal enerjini dengede tutar.

Duygusal Farkındalığa Sahipsin

Sen çoğu zaman ne hissettiğini anlayabilen birisin, fakat bazı durumlarda karışıklık yaşayabiliyorsun. Özellikle stresli ya da karmaşık olaylarda, hislerini net şekilde tanımlamakta zorlanabilirsin. Yine de genel olarak kendinle iletişimin iyi. Bu durum, geliştirmeye açık bir alan. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da güvendiğin kişilerle duygularını paylaşmak, bu konuda ilerlemene yardımcı olabilir. Duygularını netleştirmek, hem ilişkilerinde hem de kendini anlamanda sana güç kazandırır. Bazen yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsin. Daha açık ifadeler kullanmak ve hislerini net bir şekilde ortaya koymak, bu durumları azaltabilir.

Duygularını İfade Etmekte Zorlanıyorsun!

Senin için duygularını tanımak ve anlatmak kolay olmayabilir. Çoğu zaman hislerini anlamak için zamana ihtiyacın var. Bu durum, seni soğuk veya uzak biri gibi gösterebilir ama gerçekte iç dünyanda yoğun duygular barındırıyor olabilirsin. Duygularını kelimelere dökmekte zorlanmak, ilişkilerinde kopukluk yaratabilir. Bu nedenle ifade becerini geliştirmek, seni hem daha anlaşılır hem de daha yakın biri yapar. Bazen davranışlarınla anlatmak yerine, basit ve net kelimeler kullanmayı deneyebilirsin. Küçük adımlarla başlamak iyi olur: Bir olay sonrası hislerini yazarak ya da yakın birine anlatarak bu becerini güçlendirebilirsin.

Aleksitimi Belirtileri Gösteriyorsun!

Senin duygularını tanımakta ve ifade etmekte ciddi zorlukların olabilir. Hislerini kelimelere dökmek senin için yabancı bir süreç gibi görünebilir. Bu durum, hem kendinle hem de başkalarıyla kurduğun ilişkileri zorlaştırabilir. Soğuk veya ilgisiz görünmen, çoğu zaman aslında hislerini netleştirememenden kaynaklanır. Bu bir karakter eksikliği değil; geliştirilebilecek bir beceridir. Duygusal farkındalık çalışmaları, terapi veya kendini ifade etme egzersizleri bu süreçte sana yardımcı olabilir. Unutma, duygularını anlamak ve ifade etmek, hem ruhsal sağlığını hem de sosyal bağlarını güçlendirecek en önemli adımlardan biridir.

