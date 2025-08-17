onedio
Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sevmiyorsun Demektir!

Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sevmiyorsun Demektir!

17.08.2025 - 16:01

Kendini seviyor musun? Belki “Tabii ki seviyorum” diyorsun ama davranışların gerçekten de öyle mi söylüyor?

Bazen, kendimize fark etmeden en büyük zararı biz veriyoruz. Küçük alışkanlıklar, ihmal edilen ihtiyaçlar veya sürekli içimizden gelen o eleştirel ses… Hepsi, öz sevgi seviyemizin düşündüğümüzden düşük olduğunun bir işareti olabilir.

Hazırsan başla!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini sık sık yapıyorsun?

Öz Sevgin Yüksek

Sen kendini tanıyor, kabul ediyor ve değer veriyorsun. Hayatta inişler çıkışlar olsa da, kendi iç sesini pozitif tutmayı başarabiliyorsun. Bu, hem mental hem de duygusal sağlığın için büyük bir avantaj. Elbette herkes bazen kendini sorgular ama sen bu sorgulamaları yıkıcı bir hale getirmiyorsun. Öz sevgi, yaşam kalitesinin temel taşlarından biridir ve sen bu temeli sağlam atmışsın. Bu yüzden ilişkilerinde daha dengeli, kararlarında daha kararlı ve hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklısın. Yine de, yüksek öz sevgi seviyesinin devamlılığı için, ara sıra kendini ödüllendirmeyi, dinlenmeyi ve ihtiyaçlarını önceliklendirmeyi unutma.

Her şeye rağmen kendini seviyorsun

Kendini zaman zaman ihmal ediyor olabilirsin. Bazen başkalarını memnun etmeye veya dış onaya fazla önem vermeye eğilimlisin. Bu, kendini sevmemen anlamına gelmiyor, fakat öz sevgi seviyenin dalgalı olduğu söylenebilir. Hayatta kendi değerini bilmek, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden daha önemlidir. Bu yüzden, “hayır” demeyi öğrenmek ve kendi ihtiyaçlarını başkalarınınkiler kadar önemsemek sana iyi gelecektir. Öz sevgi seviyeni artırmak için günlük olarak küçük adımlar atabilirsin; örneğin kendine iltifat etmek, başarılarını kutlamak veya sınırlarını netleştirmek gibi.

Düşük Öz Sevgi

Bu seçimler, sıkça kendini geri plana attığını ve belki de bunun farkında bile olmadığını gösteriyor. Kendine karşı oldukça eleştirel olabilir, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyuyor olabilirsin. Bu durum uzun vadede hem ruhsal hem de fiziksel yorgunluk yaratabilir. Unutma ki, öz sevgi bir lüks değil, ihtiyaçtır. Kendine nazik davranmak, hatalarını affetmek ve iç sesini destekleyici hale getirmek, yaşam kaliteni büyük ölçüde artırır. Belki de geçmişte aldığın eleştiriler, olumsuz deneyimler veya başarısızlık korkusu buna sebep oldu. Ama şunu bil ki, bunları değiştirmek senin elinde.

Çok Düşük Öz Sevgi

Çok Düşük Öz Sevgi

Bu kadar çok maddeyi işaretlemen, kendinle olan ilişkinde ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Kendine karşı fazla acımasız olabilir, hatalarını sürekli hatırlayabilir ve kendi değerini görmezden geliyor olabilirsin. Bu durum, sağlıklı ilişkiler kurmanı, başarılarına inanmanı ve mutlu olmanı engelleyebilir. Fakat bu geri döndürülemez bir durum değil. Kendini sevme yolculuğu, küçük ve bilinçli adımlarla başlar. Önce durup “Ben de değerliyim” diyebilmek gerekir. Gerekirse profesyonel destek almak, güvenilir insanlarla duygularını paylaşmak ve öz bakım alışkanlıkları edinmek, bu süreci hızlandırır. Sen de en az başkaları kadar sevgi ve şefkati hak ediyorsun.

