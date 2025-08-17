Bu Davranışları Yapıyorsan Kendini Sevmiyorsun Demektir!

Sen kendini tanıyor, kabul ediyor ve değer veriyorsun. Hayatta inişler çıkışlar olsa da, kendi iç sesini pozitif tutmayı başarabiliyorsun. Bu, hem mental hem de duygusal sağlığın için büyük bir avantaj. Elbette herkes bazen kendini sorgular ama sen bu sorgulamaları yıkıcı bir hale getirmiyorsun. Öz sevgi, yaşam kalitesinin temel taşlarından biridir ve sen bu temeli sağlam atmışsın. Bu yüzden ilişkilerinde daha dengeli, kararlarında daha kararlı ve hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklısın. Yine de, yüksek öz sevgi seviyesinin devamlılığı için, ara sıra kendini ödüllendirmeyi, dinlenmeyi ve ihtiyaçlarını önceliklendirmeyi unutma.