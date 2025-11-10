Sen sıradanlığı reddeden, toplumun “normal” diye dayattığı hiçbir maskeyi takmak istemeyen bir ruhsun. İçinde güçlü bir özgürleşme arzusu var. İnsanları ve sistemi dikkatle gözlemliyorsun; çoğu kişinin görmezden geldiği çelişkileri fark ediyorsun. Bu da seni bazen “uyumsuz” gibi gösterebilir ama gerçekte sen fark eden, soran, çözebilen kişisin. Dünyayı, kurallarını, insan davranışlarını sorgulaman seni korkutucu değil; keskin ve gerçek kılar.