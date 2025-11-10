Karakterine Göre Sen Halloween'da Kim Olurdun?
Her Halloween gecesi bir karakter seçilir ama aslında seçtiğin karakter seni ele verir. Dışarıdan eğlenceli bir kostüm partisi gibi görünse de, içimizdeki yönleri yansıtırız: karanlık yanımız, merakımız, güç arzumuz veya içimizde sakladığımız kırılganlık… Aşağıdaki soruları yanıtlayarak Halloween ruhunun seni hangi ikonik karaktere dönüştüreceğini öğren!
Hazırsan maskeler takılıyor, mumlar yanıyor, kapılar gıcırdamaya başlıyor… 🎃👻
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
4. Kendi iç karanlığın nasıl?
5. Dostluklarda neye önem verirsin?
6. En çok hangi his seni yönetir?
7. Geceleri nasıl hissedersin?
8. Hangi hava durumu seni anlatır?
9. En büyük savunma mekanizman?
10. Aşkta nasıl birisin?
Cadı
Vampir Kraliçe
Hayalet
Siyah Kedi
Kurtadam
Vampir Lord
Zombi
JOKER
