Twitter (X) Ekran Süresi 25 Saat Olanların Başarılı Olabileceği Test!
Twitter (ya da yeni adıyla X), artık sadece bir sosyal medya platformu değil; adeta bir yaşam biçimi. Gündemi oradan takip ediyor, tartışmaları orada yapıyor, hatta bazen dersleri bile orada öğreniyoruz!
Peki sen gerçekten “timeline çocuğu” musun, yoksa arada bir girip çıkıyor musun? Bu genel kültür testinde, sadece Twitter Türkiye’nin ruhunu bilenler tam puan alabilir!
Hazırsan başlayalım!
1. Bu fotoğrafı kullanarak twit atacaksın, açıklamaya ne yazardın?
2. Peki, twitter halkı bu kısır fotoğrafıyla ne yapıyor?
3. Bu fotoğrafın olayı ne?
4. Resimdeki hanımefendi hangi bölüm okuyor?
5. Bu masa kaç para tutmuştur?
6. Bu fotoğrafı paylaşan bir twitin altına ne yazılabilir?
7. Bu beyefendinin olayı ne?
8. Bu desende bir kıyafet giyen kıza ne dersin?
9. Bu bebeğin adını biliyor musun?
10. Son soru gerçekten zorlayabilir. Bu fotoğrafın olayı ne?
Şampiyonluk Senin! 25 Saat!
Fenaaaasın! En Az 12 Saat!
Fena değil.. 6-7 saat
Twitter Sana Ağır Gelmiş
