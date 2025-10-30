onedio
Twitter (X) Ekran Süresi 25 Saat Olanların Başarılı Olabileceği Test!

Twitter (X) Ekran Süresi 25 Saat Olanların Başarılı Olabileceği Test!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.10.2025 - 10:08

Twitter (ya da yeni adıyla X), artık sadece bir sosyal medya platformu değil; adeta bir yaşam biçimi. Gündemi oradan takip ediyor, tartışmaları orada yapıyor, hatta bazen dersleri bile orada öğreniyoruz!

Peki sen gerçekten “timeline çocuğu” musun, yoksa arada bir girip çıkıyor musun? Bu genel kültür testinde, sadece Twitter Türkiye’nin ruhunu bilenler tam puan alabilir! 

Hazırsan başlayalım!

1. Bu fotoğrafı kullanarak twit atacaksın, açıklamaya ne yazardın?

1. Bu fotoğrafı kullanarak twit atacaksın, açıklamaya ne yazardın?

2. Peki, twitter halkı bu kısır fotoğrafıyla ne yapıyor?

2. Peki, twitter halkı bu kısır fotoğrafıyla ne yapıyor?

3. Bu fotoğrafın olayı ne?

3. Bu fotoğrafın olayı ne?

4. Resimdeki hanımefendi hangi bölüm okuyor?

4. Resimdeki hanımefendi hangi bölüm okuyor?

5. Bu masa kaç para tutmuştur?

5. Bu masa kaç para tutmuştur?
6. Bu fotoğrafı paylaşan bir twitin altına ne yazılabilir?

6. Bu fotoğrafı paylaşan bir twitin altına ne yazılabilir?

7. Bu beyefendinin olayı ne?

7. Bu beyefendinin olayı ne?

8. Bu desende bir kıyafet giyen kıza ne dersin?

8. Bu desende bir kıyafet giyen kıza ne dersin?

9. Bu bebeğin adını biliyor musun?

9. Bu bebeğin adını biliyor musun?

10. Son soru gerçekten zorlayabilir. Bu fotoğrafın olayı ne?

10. Son soru gerçekten zorlayabilir. Bu fotoğrafın olayı ne?
Şampiyonluk Senin! 25 Saat!

Sen gerçek bir Twitter gurususun! TT’ler senden sorulur, her olaya en iyi yorumu sen getirirsin. Geceleri uyumayıp “bunu kimse RT’lememiş” diye hayıflandığın günler geçmişten bugüne senin kimliğini şekillendirmiş. Artık Elon bile seni takip etse yeridir. Timeline’da gördüğün her detayı bağlama oturtabiliyorsun  kısaca sen Twitter kültürünün canlı arşivisin

Fenaaaasın! En Az 12 Saat!

Sen Twitter’ı iyi tanıyorsun. Gündemleri takip ediyor, RT zincirlerinden çıkamıyorsun ama bazen de “çok doluyum, tweet atmayayım” diyorsun. Kültürel referansların sağlam, sadece bazen “ne olmuş ya” diye geç kalabiliyorsun. Ama merak etme, bu seviyede bile timeline’da kralsın

Fena değil.. 6-7 saat

Sen genelde sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Tweet atmaktan çok okumayı seviyorsun. Mizahı anlıyorsun ama bazı trend’lerde “bunu niye konuşuyoruz ki?” modundasın. Twitter senin için bir eğlence aracı, ama henüz “çay koyun anlatıyorum” evresine geçmedin

Twitter Sana Ağır Gelmiş

Sen hala Twitter’ı eski adıyla “bir haber platformu” sanıyor gibisin. Timeline’daki kavgalar, şakalar ve “meme” evreni sana karışık geliyor olabilir. Ama korkma, herkes bir gün “quote’layıp gülmekten ağlama” aşamasına gelir. Daha yolun başındasın

