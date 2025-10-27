onedio
Son Soruyu Görebilmek İçin Başkentleri Hata Yapmadan Bilmen Gerekiyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 16:01

Bu testte dünya başkentleri hakkındaki bilgin test edilecek! Her soruda sana bir ülke vereceğiz, iki şehir arasından hangisinin o ülkenin başkenti olduğunu doğru seçmen gerekecek. Ama dikkat! Yanlış yaparsan “son soruyu” asla göremeyeceksin…

Hazırsan başla!

Zorlamadan başlayalım, Türkiyenin başkenti hangisidir?

İtalya'nın başkentini biliyor musun?

Peki İsviçre'nin başkentini biliyor musun?

Almanya'nın başkenti hangisidir?

Brezilya'nın başkenti hangisidir?

Fas'ın başkenti hangisi olabilir?

Hollanda'nın başkenti hangisidir?

Kanada'nın başkenti hangisidir?

Venezuela'nın başkenti hangisidir?

Nijerya'nın başkenti hangisidir?

Tüm Soruları Bildin!

Tebrikler! 10 sorunun tamamını doğru yanıtladın ve “son soruyu görebilen” o nadir kişilerden birisin!

Çok az kalmıştı...

Fena değildin! Başlangıçta coşkulu bir giriş yaptın ama ortalara doğru  bocaladın. İstersen tekrar dene!

Daha İlk Sorularda Elendin!

Daha ilk sorularda pes ettin gibi görünüyor! Dikkatini topla ve tekrar dene!

