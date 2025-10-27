Son Soruyu Görebilmek İçin Başkentleri Hata Yapmadan Bilmen Gerekiyor!
Bu testte dünya başkentleri hakkındaki bilgin test edilecek! Her soruda sana bir ülke vereceğiz, iki şehir arasından hangisinin o ülkenin başkenti olduğunu doğru seçmen gerekecek. Ama dikkat! Yanlış yaparsan “son soruyu” asla göremeyeceksin…
Hazırsan başla!
Zorlamadan başlayalım, Türkiyenin başkenti hangisidir?
İtalya'nın başkentini biliyor musun?
Peki İsviçre'nin başkentini biliyor musun?
Almanya'nın başkenti hangisidir?
Brezilya'nın başkenti hangisidir?
Fas'ın başkenti hangisi olabilir?
Hollanda'nın başkenti hangisidir?
Kanada'nın başkenti hangisidir?
Venezuela'nın başkenti hangisidir?
Nijerya'nın başkenti hangisidir?
