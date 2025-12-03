onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya'dan Dijital Başarı: Kasım Ayının En Çok İzlenen Dizisi Oldu

Eşref Rüya'dan Dijital Başarı: Kasım Ayının En Çok İzlenen Dizisi Oldu

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.12.2025 - 15:48

Çarşamba akşamlarının reytingleri altüst eden dizisi Eşref Rüya, yalnızca televizyonda değil dijital platformlarda da liderliği kimseye kaptırmıyor. Eşref Rüya, JustWatch verilerine göre kasım ayının en çok izlenen dizisi oldu.

KAYNAK: JustWatch

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Eşref Rüya, kasım ayını tam anlamıyla rekor ayına çevirdi.

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Eşref Rüya, kasım ayını tam anlamıyla rekor ayına çevirdi.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, hem dijitalde hem de televizyonda rakiplerine nefes aldırmadı.

Bağımsız izlenme platformu JustWatch’un 1-30 Kasım 2025 Türkiye sonuçlarına bakıldığında, Eşref Rüya’nın Prime Video ve TOD’da açık ara zirvede yer aldığı görülüyor.

Listenin tamamı şu şekilde:

1-Eşref Rüya - Prime Video & TOD

2-Maxton Hall - Aramızdaki Dünya - Prime Video

3-Prens - HBO Max

4-En Güçlü: Asya - Netflix

5-Spartaküs: Kan ve Kum - Prime Video & Netflix

6-Hazbin Hotel - Prime Video

7-Tulsa King - TV+

8-Stranger Things - Netflix 

9-High Potential - Disney+

10-Nereden Nereye - TV+ & TOD

Eşref Rüya, kasım ayı reytinglerinde de büyük başarıya imza attı.

Eşref Rüya, kasım ayı reytinglerinde de büyük başarıya imza attı.

Eşref Rüya'nın Kanal D’de yayınlanan bölümleri kasım boyunca Total grupta 8-9 reyting bandını istikrarlı şekilde tutturdu ve neredeyse rakipsiz ilerledi. 

19 Kasım 2025 Çarşamba günü yayınlanan bölüm 8.61 reyting ile gün birincisi olurken, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yayınlanan bölüm de 9.16 reyting ile yine lider oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın