Eşref Rüya'dan Dijital Başarı: Kasım Ayının En Çok İzlenen Dizisi Oldu
Çarşamba akşamlarının reytingleri altüst eden dizisi Eşref Rüya, yalnızca televizyonda değil dijital platformlarda da liderliği kimseye kaptırmıyor. Eşref Rüya, JustWatch verilerine göre kasım ayının en çok izlenen dizisi oldu.
KAYNAK: JustWatch
Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Eşref Rüya, kasım ayını tam anlamıyla rekor ayına çevirdi.
Eşref Rüya, kasım ayı reytinglerinde de büyük başarıya imza attı.
