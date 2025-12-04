onedio
Haftalık mı Toplu mu? Dizi Oyuncuları Bölüm Başı Ücretlerini Nasıl Alıyor?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2025 - 10:37

Dizi oyuncularının bölüm başı aldıkları ücretler sık sık gündem oluyor. Her bölüm için milyonlara imza atan oyuncuların aldığı ücretler çenemizi yormaya devam ederken set çalışanı Yener Yalçın, oyuncuların bölüm başı ücretlerini ne zaman aldıklarını açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın/ TikTok

Oyuncuların yerli dizilerden bölüm başı aldığı ücretler gündemden düşmek bilmiyor.

Pek çok oyuncu, televizyonda yayınlanan yerli dizilerden bölüm başı çok ciddi ücretler alıyor. Milyonlara imza atan ünlü isimlerin kaşeleri çenemizi yorarken bu ücretleri nasıl aldıkları epeydir kafa karıştırıyor.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, bu konuya değindi. Oyuncuların bölüm başı ücretlerini toplu mu, çekim sonu mu yoksa bölüm yayınlandıktan sonra mı aldıkları konusundaki soruları yanıtlayan Yalçın, bu konunun epey karmaşık olduğunu vurguladı.

