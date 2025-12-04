Bahar'dan Ayrılan Başrol Oyuncusu, NOW'ın İddialı Dizisinde!
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'dan ayrılan başrol oyuncusu NOW'ın iddialı dizisinde rol alacak. Hudutsuz Sevda'nın yeni versiyonu Yeraltı dizisiyle anlaşan ünlü oyuncu şimdiden merak yarattı. Birsen Altuntaş ünlü ismi sonunda açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda final yapmış ve aynı ekip "Yeraltı" dizisinde buluşmuştu.
Bahar dizisinden ölerek ayrılan Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, Yeraltı dizisinde!
