onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar'dan Ayrılan Başrol Oyuncusu, NOW'ın İddialı Dizisinde!

Bahar'dan Ayrılan Başrol Oyuncusu, NOW'ın İddialı Dizisinde!

yerli dizi Bahar Dizi Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.12.2025 - 09:50

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'dan ayrılan başrol oyuncusu NOW'ın iddialı dizisinde rol alacak. Hudutsuz Sevda'nın yeni versiyonu Yeraltı dizisiyle anlaşan ünlü oyuncu şimdiden merak yarattı. Birsen Altuntaş ünlü ismi sonunda açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda final yapmış ve aynı ekip "Yeraltı" dizisinde buluşmuştu.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda final yapmış ve aynı ekip "Yeraltı" dizisinde buluşmuştu.

Senaryosu ve kadrosunda değişiklikler yaşanan Yeraltı dizisinin 2026'da NOW ekranlarında yayınlanması beklenirken kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş, Yeraltı dizisine bu defa Show TV'nin iddialı dizisi Bahar'dan ayrılan ünlü oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

Bahar dizisinden ölerek ayrılan Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, Yeraltı dizisinde!

Bahar dizisinden ölerek ayrılan Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, Yeraltı dizisinde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmet Yılmaz Ak, Yeraltı dizisiyle imza aşamasında. 

Mehmet Yılmaz Ak, istihbaratçı rolüyle Yeraltı dizisinde rol almaya hazırlanırken dizinin çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın