Fahriye Evcen 4 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor: Yeni Dizi İçin Büyük Teklif!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
07.12.2025 - 15:36

Fahriye Evcen’in hangi projeyle ekrana döneceği uzun süredir merak ediliyordu. Son olarak 2021’de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu, ekranlara dört yıl ara vermişti. “Afet: Bambaşka Biri” dizisi iptal olunca gözler yeniden Evcen’in yeni tercihlerine çevrilmişti. Bozdağ Film’in iddialı yapımlarından biri için teklif götürdüğü ortaya çıktı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Fahriye Evcen’in yeni projesi sonunda belli oluyor!

Yaprak Dökümüz dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu ardından Çalıkuşu, Kurt Seyit ve Şura gibi projelerde yer alarak sektörde adından sıkça söz ettirmişti. Son olarak 2021’de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde izleyici karşısına çıkan ve o tarihten sonra uzun bir ekran molası veren Evcen, bu kez oldukça iddialı bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film, Fahriye Evcen’e dünyaca ünlü bir klasiğin uyarlamasında başrol teklif etti.

Emily Bronte’nin ölümsüz eseri Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights), dizi formatında ekrana taşınacak ve Evcen’e 'Nehir' karakteri teklif edildi. Dizinin hem dönem hem de modern versiyon olmak üzere iki farklı senaryo çalışması bulunduğu, nihai karar çıktıktan sonra projenin ocak ortasında sete çıkmasının planlandığı öğrenildi.

Uğultulu Tepeler’in hikayesi, evlatlık olarak aileye alınan Heatcliff’in üvey kardeşi Catherine’e duyduğu büyük ama karşılıksız aşk üzerine kuruluyor.

Magazin Editörü
