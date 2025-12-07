Fahriye Evcen 4 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor: Yeni Dizi İçin Büyük Teklif!
Fahriye Evcen’in hangi projeyle ekrana döneceği uzun süredir merak ediliyordu. Son olarak 2021’de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu, ekranlara dört yıl ara vermişti. “Afet: Bambaşka Biri” dizisi iptal olunca gözler yeniden Evcen’in yeni tercihlerine çevrilmişti. Bozdağ Film’in iddialı yapımlarından biri için teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Fahriye Evcen’in yeni projesi sonunda belli oluyor!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film, Fahriye Evcen’e dünyaca ünlü bir klasiğin uyarlamasında başrol teklif etti.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
