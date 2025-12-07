onedio
article/comments
article/share
Murat Dalkılıç’tan BLOK3’ü Zirveye Taşıyan Spotify’a Sert Tepki!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.12.2025 - 14:50

Spotify, 2025 Türkiye yıl özetini açıkladı; rap müzik zirveyi bırakmazken BLOK3 bu yılın en çok dinlenen ismi oldu. Ancak bu liste, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ı fena kızdırdı. Dalkılıç, hem genç müzisyeni tebrik etti hem de Spotify’ın algoritmasına sert sözlerle yüklendi. Özellikle Sezen Aksu örneği üzerinden müzik endüstrisinin TikTok’a sıkışmasını eleştiren sanatçının çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

İşte eleştirilerin fitilini ateşleyen o açıklamalar…

Spotify, 2025 yılında Türkiye’de en çok dinlenen isimleri açıkladı ve zirveyi BLOK3 kaptı.

'Sevmeyi Denemedin', 'Napıyosun Mesela?' ve 'Git' gibi hitlerle büyük başarı yakalayan genç rapçi, yılın en çok dinlenen sanatçısı olurken sosyal medya bu sonuçları konuşmaya başladı. Listenin açıklanmasından kısa süre sonra ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem tebrik etti hem de sert eleştiriler yöneltti.

Dalkılıç, ilk paylaşımında genç müzisyeni kutlayarak 'Bu güzel kardeşimi görüyorum, başarılarını da tebrik ediyorum. 1-2 şarkısını da merak edip dinledim, 1-2 sohbetine de denk geldi ve dinledim. Çok samimi de olduğunu düşünüyorum.' dedi. Ancak asıl tepkisi Spotify’ın algoritmasına oldu. 'Ancak ne yalan söyleyeyim, benim yıllık listemde birinci olma ihtimali biraz düşük. Bir de üstüne bu yılın birincisi olduğunu okudum. Hakkıdır belki, bilmiyorum. Konum hiç o değil. 2025 yılında albüm yaptım, kendi işimi dinlememişim bu kardeşim kadar... Bayağı sevmişim ben bu kardeşimi, nasıl sevmişim oysa… Olsun değil mi?' diye esprili bir dille başlayan sanatçı, aslında büyük bir soruna işaret etti.

Ardından bir başka paylaşım yaparak kendi şarkılarının dinlenme sayılarına dikkat çekti:

'Bu benim bu sene yaptığım şarkılardan biri. Ülkenin en iyi üç aranjöründen biridir. Bugün 189 kişi dinlemiş. Masal bu kadar.'

Dalkılıç’ın en sert açıklaması ise Spotify’ın algoritmasına yönelik oldu. Ünlü şarkıcı şöyle devam etti:

'Sevgili Spotify Türkiye

Koskoca müzik endüstrisini domine ediyorsanız maalesef bazı sorumluluklarınız var. Koskoca Sezen Aksu o güzelim albümünü tanıtmak için TikTok mu çekecek yahu? Çekmediği zaman dinlenmeyecek mi o güzelim albümü mesela? Sen dinleteceksin! Bu insanlar bu kadar senedir sen yokken boşuna milyarlarca dinlenmiyordu. O değerlere iltifat etmeyi öğrenmeli algoritman! Şarkılarımızı büyük bir itinayla yapmaya devam ediyoruz sevgiyle… 

Öyle devam etmeli, yoksa aşkımız bitecek böyle giderse...'

