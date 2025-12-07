Murat Dalkılıç’tan BLOK3’ü Zirveye Taşıyan Spotify’a Sert Tepki!

'Sevmeyi Denemedin', 'Napıyosun Mesela?' ve 'Git' gibi hitlerle büyük başarı yakalayan genç rapçi, yılın en çok dinlenen sanatçısı olurken sosyal medya bu sonuçları konuşmaya başladı. Listenin açıklanmasından kısa süre sonra ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem tebrik etti hem de sert eleştiriler yöneltti.

Dalkılıç, ilk paylaşımında genç müzisyeni kutlayarak 'Bu güzel kardeşimi görüyorum, başarılarını da tebrik ediyorum. 1-2 şarkısını da merak edip dinledim, 1-2 sohbetine de denk geldi ve dinledim. Çok samimi de olduğunu düşünüyorum.' dedi. Ancak asıl tepkisi Spotify’ın algoritmasına oldu. 'Ancak ne yalan söyleyeyim, benim yıllık listemde birinci olma ihtimali biraz düşük. Bir de üstüne bu yılın birincisi olduğunu okudum. Hakkıdır belki, bilmiyorum. Konum hiç o değil. 2025 yılında albüm yaptım, kendi işimi dinlememişim bu kardeşim kadar... Bayağı sevmişim ben bu kardeşimi, nasıl sevmişim oysa… Olsun değil mi?' diye esprili bir dille başlayan sanatçı, aslında büyük bir soruna işaret etti.