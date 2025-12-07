Fiyatlar Belli Oldu! Öğrencilere ÖTV'siz Elektronik Cihaz Teklifinde Telefon Fiyatları Ne Kadar Düşecek?

Sözcü'den Deniz Işık Balkan, MHP'li İsmail Özdemir'in üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladığını duyurmuştu. Bu açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin alacağı elektronik cihazlarda ÖTV muafiyetinin kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda pek çok genç, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazlara daha uygun fiyatlara ulaşabilecek.

Yeni kanun teklifinde, fiyat üst limiti ve yerli üretim zorunluluğunun kaldırılması yer alıyor. Yeni düzenlemedeki tek şartın ürünün 2 yıl boyunca kullanılmaya devam edilmesi olduğu aktarılıyor. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, mevcut muafiyet düzenlemesinin aksine, öğrenciler fiyatı 9.500 TL'yi aşan ve yurt dışında üretilen telefon, tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek.