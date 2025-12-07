onedio
Fiyatlar Belli Oldu! Öğrencilere ÖTV'siz Elektronik Cihaz Teklifinde Telefon Fiyatları Ne Kadar Düşecek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 18:51

TBMM'ye üniversite öğrencilerinin ÖTV'den muaf tutularak elektronik cihaz satın alabilmesi için yeni bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. MHP'li İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın ÖTV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Peki bu düzenleme kabul edilirse ÖTV'siz elektronik cihaz fiyatları ne kadar olacak? 

ÖTV'siz iPhone, Samsung, PlayStation fiyatları ne kadar?

Öğrencilere ÖTV'siz elektronik cihaz satışı gündemde.

Sözcü'den Deniz Işık Balkan, MHP'li İsmail Özdemir'in üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladığını duyurmuştu. Bu açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin alacağı elektronik cihazlarda ÖTV muafiyetinin kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda pek çok genç, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazlara daha uygun fiyatlara ulaşabilecek. 

Yeni kanun teklifinde, fiyat üst limiti ve yerli üretim zorunluluğunun kaldırılması yer alıyor. Yeni düzenlemedeki tek şartın ürünün 2 yıl boyunca kullanılmaya devam edilmesi olduğu aktarılıyor. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, mevcut muafiyet düzenlemesinin aksine, öğrenciler fiyatı 9.500 TL'yi aşan ve yurt dışında üretilen telefon, tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek.

Detaylardan burada bahsetmiştik;

Peki ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?

ÖTV'li: 107.999 TL

ÖTV'siz: 71.999 TL

  • iPhone 17

ÖTV'li: 77.999 TL

ÖTV'siz: 51.999 TL

  • iPhone Air

ÖTV'li: 97.999 TL

ÖTV'siz: 65.332 TL

ÖTV'li: 93.499 TL

ÖTV'siz: 62.332 TL

  • Samsung Galaxy S25

ÖTV'li: 61.499 TL

ÖTV'siz: 40.999 TL

  • Samsung Galaxy Z Fold7

ÖTV'li: 109.499,00 TL

ÖTV'li: 72.999 TL

ÖTV'li: 59.999 TL

ÖTV'siz: 49.999 TL

