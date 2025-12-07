Fiyatlar Belli Oldu! Öğrencilere ÖTV'siz Elektronik Cihaz Teklifinde Telefon Fiyatları Ne Kadar Düşecek?
TBMM'ye üniversite öğrencilerinin ÖTV'den muaf tutularak elektronik cihaz satın alabilmesi için yeni bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. MHP'li İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın ÖTV'den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.
Peki bu düzenleme kabul edilirse ÖTV'siz elektronik cihaz fiyatları ne kadar olacak?
ÖTV'siz iPhone, Samsung, PlayStation fiyatları ne kadar?
Kaynak: Webtekno
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencilere ÖTV'siz elektronik cihaz satışı gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın