Yapay Zeka Kullanımı ile Ev Yapım Maliyetleri Düşecek: "Fiyatlarda Yüzde 30’a Kadar Düşüş Olabilir"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 15:18

Hemen hemen her sektörde kullanılmaya başlanan yapay zekanın gayrimenkul sektöründe ev yapım maliyetlerini düşüreceği iddia edildi. Gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, yapay zeka kullanımının artması ile ev yapım maliyetlerinin düşeceğini ve böylece ev fiyatlarında da yüzde 20 ila 30 arasında gerileme olabileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması ile ülke genelindeki taşınmazlara ait piyasa değerleri görülebilecek.

Gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, yapay zeka teknolojilerinin bu alanda kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halihazırda Dubai'de geliştirdikleri projelerde, yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme sisteminden yararlandıklarını ve Türkiye'deki projelerde de bunu devreye almaya başladıklarını anlatan Ustaoğlu,  hem inşaat firmalarınca maliyeti düşürmek hem de vatandaşların doğru projeye, doğru yatırımı yapmalarını sağlamak adına yapay zekanın önemli avantajlar sunduğuna dikkati çekti.

'Firmalar, sadece yapay zeka teknolojilerini kullanarak, bugün yüzde 37 tasarruf sağlayabiliyorlar.” diyen Ustaoğlu, “Bunu da üretim aşamasında doğru lokasyon, proje ve konsept seçiminde yapay zekayı kullanarak başarıyor.” dedi.

“Yapay zeka kullanımının artması ile ev fiyatları düşebilir”

Dubai'nin gayrimenkul sektöründe konuşulan marka projelerinde, yapay zeka teknolojisinin ciddi katkısı olduğuna değinen Ustaoğlu, Türkiye'de ise bunun yeni yeni geliştiğini dile getirdi. 

Yapay zekanın bu alanda kullanımının, inşaat sektöründe ciddi bir maliyet düşüşünü beraberinde getirdiğinin altını çizen Ustaoğlu, 'Bu da vatandaşımızın ürüne yüzde 20-30 daha uygun erişebilmesini sağlıyor. Yapay zeka teknolojilerinin inşaat geliştiricileri tarafından daha yoğun şekilde kullanılması, vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlara dairelere sahip olmalarını sağlayabilecek.' ifadelerini kullandı.

"Proje için en iyi bölgenin Sapanca olduğunu tespit etti"

Ayrıca internetteki arama motorlarında, resmi kaynaklarda yer alan bilgiler ile sosyal medya kullanıcılarının eğilimlerinin taranmasıyla oluşturulan geniş bir veri toplama havuzuyla Türkiye'de bir proje de tasarladıklarını anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

'Yapay zekaya dedik ki 'Biz, Körfez ülkelerindeki yatırımcı gruplarımız için proje önermek istiyoruz, bize doğru lokasyonu verir misin?' Bu konuda Sapanca bölgesinin çok yüksek talep aldığını ve bu bölgede geliştirilen projelerin fırsat olabileceğini önerdi ve bölgedeki ilanlara kadar sundu. Hemen arkasından bize İtalya Toskana konseptini önerdi.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
