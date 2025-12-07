Yapay Zeka Kullanımı ile Ev Yapım Maliyetleri Düşecek: "Fiyatlarda Yüzde 30’a Kadar Düşüş Olabilir"
Hemen hemen her sektörde kullanılmaya başlanan yapay zekanın gayrimenkul sektöründe ev yapım maliyetlerini düşüreceği iddia edildi. Gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, yapay zeka kullanımının artması ile ev yapım maliyetlerinin düşeceğini ve böylece ev fiyatlarında da yüzde 20 ila 30 arasında gerileme olabileceğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması ile ülke genelindeki taşınmazlara ait piyasa değerleri görülebilecek.
“Yapay zeka kullanımının artması ile ev fiyatları düşebilir”
"Proje için en iyi bölgenin Sapanca olduğunu tespit etti"
