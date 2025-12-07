Adliyedeki Adli Emanet Soygunu: 10 Kişi Gözaltına Alındı
Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüş adliyede görevli Erdal T. tarafından çalınmış ve şüpheli ailesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erdal T.’nin eşi Esma T.’nin annesi, babası ve kardeşi de bulunuyor.
Kaynak: Ceylan Sever / HaberTürk
Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan soygun gündemdeki yerini koruyor.
