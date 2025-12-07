onedio
Adliyedeki Adli Emanet Soygunu: 10 Kişi Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 13:35

Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüş adliyede görevli Erdal T. tarafından çalınmış ve şüpheli ailesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erdal T.’nin eşi Esma T.’nin annesi, babası ve kardeşi de bulunuyor.

Kaynak: Ceylan Sever / HaberTürk

Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan soygun gündemdeki yerini koruyor.

Adliyede görevli Erdal T., adli emanette bulunan altın ve gümüşü çalarak kayıplara karışmıştı. Ailesiyle birlikte yurt dışına kaçtı tespit edilen Erdal T. için kırımızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, bugün olayla ilgili geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet deposu çalışanı Erdal T.’nin eşi Esma T.’nin annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.

