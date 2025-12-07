Adliyedeki Adli Emanet Soygunu: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Adliyede görevli Erdal T., adli emanette bulunan altın ve gümüşü çalarak kayıplara karışmıştı. Ailesiyle birlikte yurt dışına kaçtı tespit edilen Erdal T. için kırımızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, bugün olayla ilgili geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet deposu çalışanı Erdal T.’nin eşi Esma T.’nin annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.