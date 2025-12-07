onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Damlataş Mağarası'na Turist Akını: Astım ve KOAH Hastalarına İyi Geliyor

Damlataş Mağarası'na Turist Akını: Astım ve KOAH Hastalarına İyi Geliyor

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 14:30

Antalya’da bulunan dünyaca ünlü Damlataş Mağarası’nı bu yıl yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sıcak ve nemli havasıyla bilinen mağara, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda astım ve KOAH hastalarına iyi gelen atmosferi ile de ilgili odağı oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan ve ilçenin en eski mağarası olarak dikkat çeken Damlataş Mağarası bu yıl da turistlerin uğrak yeri oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan ve ilçenin en eski mağarası olarak dikkat çeken Damlataş Mağarası bu yıl da turistlerin uğrak yeri oldu.

Damlataş Mağarası, yaklaşık 15-20 derece sıcaklık, yüksek nem ve düşük seviyedeki radyoaktivite özellikleriyle özellikle solunum rahatsızlıkları bulunan ziyaretçilerin tercih ettiği bir nokta haline geldi. 

Damlataş Mağarası, hem doğal güzelliği hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla 2025 yılında da Alanya'nın en çok ilgi çeken turistik değerlerinden biri olmayı sürdürdü. Doğal güzellikleri ve sağlık açısından faydalı olan mağaraya geçen sene 250 bin kişi ziyaret ederken, bu sene ise 270 bin kişi ziyaret etti.

“Hastalara şifa oluyor”

“Hastalara şifa oluyor”

Damlataş Mağarası'nın girişinde esnaflık yapan Halil Tamuroğlu ‘'Damlataş Mağarası Alanya'nın kültürel miraslarından birisi. Damlataş Mağarası astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastalara şifa olduğu söyleniyor. Astım ve KOAH hastalığının geçtiği biliniyor. Sene boyunca yerli ve yabancı misafirleri bu mağara ağırlıyor. Birçok misafir burada şifa buluyor. Alanyamızın görülmesi gereken güzide bir yeridir'' dedi.

Damlataş Mağarası'ndan görüntüler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın