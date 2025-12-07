onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yurt Odasında Kurduğu Şirketle 148 Milyar Dolar Servet Elde Etti

Yurt Odasında Kurduğu Şirketle 148 Milyar Dolar Servet Elde Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 23:41

Dünyanın en zengin isimlerinden Michael Dell’in serveti bugün 148 milyar doları buluyor. Ancak teknoloji devine dönüşen Dell, büyük bir yatırımcıya veya dev bir sermayeye dayanarak kurulmadı; her şey, 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin yurt odasında aldığı küçük bir kararla başladı.

Texas Üniversitesi’nde tıp eğitimi gören Michael Dell, o dönemde bilgisayarların hem pahalı hem de sınırlı seçeneklerle satıldığını fark etti. Bu fırsatı değerlendiren Dell, sınırlı sermayesiyle yurt odasında müşteriler için kişiye özel bilgisayarlar toplamaya başladı.

O adımın ardından servete giden yol da açılmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk hedefi aracı maliyetlerini düşürmekti.

İlk hedefi aracı maliyetlerini düşürmekti.

O dönemdeki işini “Bilgisayarları alıp kapasitelerini artırıp satıyordum” diye özetleyen Dell, bilgisayar sektöründeki en kritik sorunun yavaş ve maliyetli yapısı olduğunu fark ettiğini belirtti. Onun çözümü, bugün teknoloji dünyasında devrim niteliğinde kabul edilen bir yaklaşım oldu: bilgisayarları doğrudan müşteriye satmak.

Bu yöntemle gereksiz aracı maliyetleri ortadan kalktı, ürünler kişiselleştirilebilir hale geldi, fiyatlar düştü ve müşteri memnuniyeti yükseldi. Model o kadar başarılı oldu ki, Dell’in küçük ölçekli işi kısa sürede büyük bir sipariş yoğunluğuyla karşılaştı.

Bu fikirle öğrenciyken bile binlerce dolar kazanmaya başladı.

Bu fikirle öğrenciyken bile binlerce dolar kazanmaya başladı.

Dell’in ünü kısa sürede yayıldı ve sipariş hacmi hızla arttı. Genç girişimci, henüz öğrenciyken ayda 50–80 bin dolar kazanmaya başladı. Başarısı, o dönemde Dallas’ta kendi teknoloji şirketini kuran Mark Cuban’ın da ilgisini çekti.

Kısa sürede halka açılan bir şirket haline geldi.

Kısa sürede halka açılan bir şirket haline geldi.

Michael Dell’in üniversite yurdunda başlayan girişimi, yalnızca dört yıl içinde 85 milyon dolarlık değerlemeyle halka açıldı. 1992’de ise Dell, Fortune 500 listesinde yer alan bir şirketin en genç CEO’su unvanını kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın