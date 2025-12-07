Yurt Odasında Kurduğu Şirketle 148 Milyar Dolar Servet Elde Etti
Dünyanın en zengin isimlerinden Michael Dell’in serveti bugün 148 milyar doları buluyor. Ancak teknoloji devine dönüşen Dell, büyük bir yatırımcıya veya dev bir sermayeye dayanarak kurulmadı; her şey, 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin yurt odasında aldığı küçük bir kararla başladı.
Texas Üniversitesi’nde tıp eğitimi gören Michael Dell, o dönemde bilgisayarların hem pahalı hem de sınırlı seçeneklerle satıldığını fark etti. Bu fırsatı değerlendiren Dell, sınırlı sermayesiyle yurt odasında müşteriler için kişiye özel bilgisayarlar toplamaya başladı.
O adımın ardından servete giden yol da açılmış oldu.
İlk hedefi aracı maliyetlerini düşürmekti.
Bu fikirle öğrenciyken bile binlerce dolar kazanmaya başladı.
Kısa sürede halka açılan bir şirket haline geldi.
