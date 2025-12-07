onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kazancınız Düşükse Bu Teste Muhakkak Girin: SGK Gelir Testi Yapıyor

Kazancınız Düşükse Bu Teste Muhakkak Girin: SGK Gelir Testi Yapıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 23:08

Genel Sağlık Sigortası primlerine ilişkin milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla GSS prim oranları güncellendi. Buna göre primlerini kendisi ödeyenler yeni tutarlar üzerinden ödeme yapacak, gelir testinde şartları sağlayanlar ise prim ödemekten muaf olacak.

Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü olarak uygulanan prim oranı yüzde 6’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte aylık GSS primi 780,17 liradan 1.560,33 liraya yükseldi. Yeni rakamlar 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak; primler 1 Ocak 2026’da ise asgari ücret artışına göre yeniden belirlenecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kazancınız sınırın altında kalıyorsa prim ödemeyeceksiniz.

Kazancınız sınırın altında kalıyorsa prim ödemeyeceksiniz.

Yeni düzenlemeyle birlikte gelir testi çok daha kritik hale geldi. Hanedeki kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında kalırsa GSS primleri devlet tarafından ödenecek. 2025 yılı için bu eşik 866,85 lira olarak hesaplandı. Asgari ücrete yapılacak her artışla birlikte bu tutar da otomatik olarak yükselecek.

Gelir testini geciktirirseniz borçla karşılaşabilirsiniz.

Gelir testini geciktirirseniz borçla karşılaşabilirsiniz.

Gelir testinin zamanında yapılması, GSS prim borcu oluşmaması açısından büyük önem taşıyor. SGK tarafından tescil bildirimi yapıldıktan sonra bir ay içinde başvuruda bulunanlar, gelir kriterlerini karşılamaları hâlinde prim ödemekten tamamen muaf tutuluyor. Ancak bu sürenin geçirilmesi durumunda, başvuru tarihine kadar oluşan prim borcu geriye dönük olarak tahsil ediliyor.

Hane gelirinde bir değişiklik yaşandığında ise gelir testi yeniden yaptırılabiliyor. Örneğin dört kişilik bir ailede çalışan bireylerden birinin işini kaybetmesiyle kişi başına düşen gelir sınırın altına inebilir. Bu durumda ailede 25 yaşını geçmiş erkek çocuk için GSS primi ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkabiliyor.

Bu düzenleme kimleri kapsayacak?

Bu düzenleme kimleri kapsayacak?

Gelir testi hesaplanırken aynı hanede yaşayan herkesin kazancı birlikte değerlendiriliyor. Bu kapsama eş, evli olmayan çocuklar, anne, baba, dede, babaanne ve eğitim nedeniyle geçici olarak evden ayrı yaşayan 25 yaş altı bekar çocuklar da dâhil ediliyor.

Yeni düzenleme, milyonlarca kişiyi gelir testine başvurmaya mecbur bırakırken, düşük gelire sahip vatandaşların sağlık primi yükünün devlet tarafından karşılanmasının da önünü açmış oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın