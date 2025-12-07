Kazancınız Düşükse Bu Teste Muhakkak Girin: SGK Gelir Testi Yapıyor

Gelir testinin zamanında yapılması, GSS prim borcu oluşmaması açısından büyük önem taşıyor. SGK tarafından tescil bildirimi yapıldıktan sonra bir ay içinde başvuruda bulunanlar, gelir kriterlerini karşılamaları hâlinde prim ödemekten tamamen muaf tutuluyor. Ancak bu sürenin geçirilmesi durumunda, başvuru tarihine kadar oluşan prim borcu geriye dönük olarak tahsil ediliyor.

Hane gelirinde bir değişiklik yaşandığında ise gelir testi yeniden yaptırılabiliyor. Örneğin dört kişilik bir ailede çalışan bireylerden birinin işini kaybetmesiyle kişi başına düşen gelir sınırın altına inebilir. Bu durumda ailede 25 yaşını geçmiş erkek çocuk için GSS primi ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkabiliyor.