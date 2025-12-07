Kazancınız Düşükse Bu Teste Muhakkak Girin: SGK Gelir Testi Yapıyor
Genel Sağlık Sigortası primlerine ilişkin milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla GSS prim oranları güncellendi. Buna göre primlerini kendisi ödeyenler yeni tutarlar üzerinden ödeme yapacak, gelir testinde şartları sağlayanlar ise prim ödemekten muaf olacak.
Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü olarak uygulanan prim oranı yüzde 6’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte aylık GSS primi 780,17 liradan 1.560,33 liraya yükseldi. Yeni rakamlar 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak; primler 1 Ocak 2026’da ise asgari ücret artışına göre yeniden belirlenecek.
Kazancınız sınırın altında kalıyorsa prim ödemeyeceksiniz.
Gelir testini geciktirirseniz borçla karşılaşabilirsiniz.
Bu düzenleme kimleri kapsayacak?
