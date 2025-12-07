Düğünde Söyledikleri Şarkı Pahalıya Patladı: 300 Bin Liralık Telif Davası Geldi

Ancak eserin sahibi olan Ankaralı Coşkun, izinsiz kullanım gerekçesiyle şikâyetçi olarak telif davası açtı. Direk’in, düğünde kaydedilen görüntülerin yayılması sonrası çift hakkında hukuki süreç başlattığı ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankaralı Coşkun ise açılan davanın düğünde şarkının söylenmesine değil, çekilen klibin izinsiz şekilde paylaşılmasına dayandığını özellikle vurguladı.