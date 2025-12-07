Düğünde Söyledikleri Şarkı Pahalıya Patladı: 300 Bin Liralık Telif Davası Geldi
İzmir’de bir çift, düğünlerinde çaldıkları şarkı nedeniyle hukuk yoluyla karşı karşıya geldi. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun, telif ihlali gerekçesiyle dava açarken uzlaşma için 300 bin lira talep etti. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, düğünlerde çalınan müziklerin telif boyutu yeniden tartışma konusu oldu.
Düğündeki güzel anlar sosyal medyada hızla yayılınca dikkat çekti.
Ankaralı coşkun telif davası açtı ve açıklama yaptı.
