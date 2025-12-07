onedio
Düğünde Söyledikleri Şarkı Pahalıya Patladı: 300 Bin Liralık Telif Davası Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 22:40

İzmir’de bir çift, düğünlerinde çaldıkları şarkı nedeniyle hukuk yoluyla karşı karşıya geldi. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun, telif ihlali gerekçesiyle dava açarken uzlaşma için 300 bin lira talep etti. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, düğünlerde çalınan müziklerin telif boyutu yeniden tartışma konusu oldu.

Düğündeki güzel anlar sosyal medyada hızla yayılınca dikkat çekti.

İzmir’de yaşayan konservatuar mezunu Hasan Başkaya ile amatör olarak müzikle ilgilenen eşi Öznur Başkaya, iki yıl önce dünyaevine girdi. Çift, düğünlerinde Ankaralı Coşkun’un “Ne Bilsin Eller” adlı parçasını seslendirdi. O anlara ait görüntüler, özellikle düğün temalı sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı.

Ankaralı coşkun telif davası açtı ve açıklama yaptı.

Ancak eserin sahibi olan Ankaralı Coşkun, izinsiz kullanım gerekçesiyle şikâyetçi olarak telif davası açtı. Direk’in, düğünde kaydedilen görüntülerin yayılması sonrası çift hakkında hukuki süreç başlattığı ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankaralı Coşkun ise açılan davanın düğünde şarkının söylenmesine değil, çekilen klibin izinsiz şekilde paylaşılmasına dayandığını özellikle vurguladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
