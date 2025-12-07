New York Times, Yapay Zeka Şirketi Perplexity AI'yi İçerik Kopyalama Suçlamasıyla Dava Etti
New York Times, cuma günü Perplexity AI’ye karşı dava açarak, yapay zeka girişiminin üretken yapay zeka sistemlerini beslemek amacıyla milyonlarca NYT içeriğini izinsiz şekilde kopyaladığını, yaydığını ve kullandığını öne sürdü.
NYT, bu konuyla ilgili yapay zeka şirketine emsal oluşturabilecek bir dava açtı.
Birçok şirket bu suçlama ile karşı karşıya kalabilecek.
Şirket farklı yayıncılardan da benzer şikayetler aldı.
Reddit de şirketi mahkemeye vermişti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
