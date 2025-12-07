New York Times, Yapay Zeka Şirketi Perplexity AI'yi İçerik Kopyalama Suçlamasıyla Dava Etti

Reuters’ın aktardığına göre, üretken yapay zeka araçları pazarda daha fazla pay almak için sert bir rekabet yürütürken, Perplexity AI de bu süreçte çok sayıda hukuki sürecin odağına yerleşti ve birçok yayıncıdan benzer ihlâl suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

New York Times ayrıca, şirketin yapay zeka ürünlerinin zaman zaman uydurma içerikler ürettiğini ve bu içerikleri gazetenin tescilli markalarıyla birlikte sunarak yanlış biçimde NYT’ye atfettiğini öne sürdü. Gazete, Perplexity’nin iş modelinin ise, ücretli erişim arkasındaki haberler de dâhil olmak üzere içerik kazıma ve birebir kopyalamaya dayandığını savundu.