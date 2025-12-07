onedio
New York Times, Yapay Zeka Şirketi Perplexity AI'yi İçerik Kopyalama Suçlamasıyla Dava Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 21:05

New York Times, cuma günü Perplexity AI’ye karşı dava açarak, yapay zeka girişiminin üretken yapay zeka sistemlerini beslemek amacıyla milyonlarca NYT içeriğini izinsiz şekilde kopyaladığını, yaydığını ve kullandığını öne sürdü.

NYT, bu konuyla ilgili yapay zeka şirketine emsal oluşturabilecek bir dava açtı.

Birçok şirket bu suçlama ile karşı karşıya kalabilecek.

Reuters’ın aktardığına göre, üretken yapay zeka araçları pazarda daha fazla pay almak için sert bir rekabet yürütürken, Perplexity AI de bu süreçte çok sayıda hukuki sürecin odağına yerleşti ve birçok yayıncıdan benzer ihlâl suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

New York Times ayrıca, şirketin yapay zeka ürünlerinin zaman zaman uydurma içerikler ürettiğini ve bu içerikleri gazetenin tescilli markalarıyla birlikte sunarak yanlış biçimde NYT’ye atfettiğini öne sürdü. Gazete, Perplexity’nin iş modelinin ise, ücretli erişim arkasındaki haberler de dâhil olmak üzere içerik kazıma ve birebir kopyalamaya dayandığını savundu.

Şirket farklı yayıncılardan da benzer şikayetler aldı.

NYT sözcüsü Graham James, yaptığı açıklamada, “Yapay zekanın etik ve sorumlu biçimde kullanılmasını destekliyoruz; ancak Perplexity’nin içeriklerimizi lisans almadan ürünlerini geliştirmek ve pazarlamak için kullanmasına kesinlikle karşıyız” ifadelerini kullandı.

New York Times, Perplexity’nin iddia edilen izinsiz içerik kullanımının durdurulması için tazminat, ihtiyati tedbir ve çeşitli hukuki yaptırımlar talep ediyor. Öte yandan Perplexity, perşembe günü Chicago Tribune tarafından da benzer gerekçelerle dava edildi.

Şirketin iletişim direktörü Jesse Dwyer ise bu davaları reddederek, söz konusu girişimlerin yayıncıların gelişen teknolojilere karşı başvurduğu ve sonuç vermeyen bir savunma yöntemi olduğunu öne sürdü.

Reddit de şirketi mahkemeye vermişti.

Geçen ekim ayında sosyal medya platformu Reddit, verilerini izinsiz şekilde topladıkları gerekçesiyle Perplexity ve üç farklı şirket hakkında New York federal mahkemesinde dava açmıştı.

Yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeye sahip San Francisco merkezli girişim, Encyclopedia Britannica’nın yanı sıra Rupert Murdoch’un şirketleri Dow Jones ve New York Post’un açtığı davalarla da karşı karşıya bulunuyor.

İçeriklerini Alexa gibi yapay zeka ürünlerinde kullanılmak üzere Amazon’a lisanslayan NYT ise aynı zamanda ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile de hukuki bir anlaşmazlık içinde. Reuters’ın geçen yıl aktardığına göre, birçok yapay zeka şirketi yayıncıların verilerinin üretken yapay zeka sistemlerinde kullanılmasını engelleyen web standartlarını aşmayı başarmıştı.

