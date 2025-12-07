Bilim Adamları Açıkladı: Paradoks Olmadan Zaman Yolculuğu Mümkün Oluyor

Zaman yolculuğu tartışmalarının teorik dayanağını, Albert Einstein’ın ortaya attığı “kapalı zaman benzeri eğriler” (CTC) kavramı oluşturuyor. Bu kuramsal yapılar, bir kişinin ya da bir nesnenin zaman içinde geriye giderek yeniden aynı uzay-zaman noktasına ulaşabilmesini mümkün kılan modeller olarak tanımlanıyor.

Tobar ve Costa’ya göre ise bir CTC içinde gelişen bir olay örgüsünde yalnızca iki temel koşul sabit tutulduğu sürece, geri kalan tüm olasılıklar “yerel özgür irade” kapsamında şekillenebiliyor. Araştırmacılar çalışmalarında şu sonuca ulaşıyor: “Elde ettiğimiz bulgular, kapalı zaman benzeri eğrilerin hem determinizmle hem de yerel ‘özgür seçim’ kavramıyla çelişmediğini; aksine çok sayıda farklı senaryo ve dinamik sürece olanak tanıdığını ortaya koyuyor.”