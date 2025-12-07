onedio
Bilim Adamları Açıkladı: Paradoks Olmadan Zaman Yolculuğu Mümkün Oluyor

Hakan Karakoca
07.12.2025 - 20:39

Classical and Quantum Gravity dergisinde yayımlanan bir teorik fizik çalışmasında iki araştırmacı, zaman yolculuğuna dair en ünlü mantık paradokslarından birine matematiksel bir çıkış yolu sunduklarını açıkladı.

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden Germain Tobar ve Fabio Costa, belirli koşullar altında zaman yolculuğunun fizik yasalarıyla çelişmediğini ve bunun matematiksel olarak da gösterilebildiğini ileri sürdü. İkilinin çalışması, zaman yolculuğunun yıllardır tartışılan tutarsızlıklarına yeni bir bakış açısı getirdi.

Kaynak - Euronews

Zaman yolculuğu Einstein'ın verilerine dayanıyor.

Zaman yolculuğu tartışmalarının teorik dayanağını, Albert Einstein’ın ortaya attığı “kapalı zaman benzeri eğriler” (CTC) kavramı oluşturuyor. Bu kuramsal yapılar, bir kişinin ya da bir nesnenin zaman içinde geriye giderek yeniden aynı uzay-zaman noktasına ulaşabilmesini mümkün kılan modeller olarak tanımlanıyor.

Tobar ve Costa’ya göre ise bir CTC içinde gelişen bir olay örgüsünde yalnızca iki temel koşul sabit tutulduğu sürece, geri kalan tüm olasılıklar “yerel özgür irade” kapsamında şekillenebiliyor. Araştırmacılar çalışmalarında şu sonuca ulaşıyor: “Elde ettiğimiz bulgular, kapalı zaman benzeri eğrilerin hem determinizmle hem de yerel ‘özgür seçim’ kavramıyla çelişmediğini; aksine çok sayıda farklı senaryo ve dinamik sürece olanak tanıdığını ortaya koyuyor.”

COVID-19 örneğiyle paradoks kavramı açıklandı.

Fabio Costa, zaman yolculuğu tartışmalarında sıkça gündeme gelen paradoksu somut bir senaryoyla anlatıyor:

“Varsayalım ki COVID-19’a yakalanan ilk kişiyi tespit ettiniz. Onun virüse maruz kalmasını engellemek amacıyla geçmişe gidiyorsunuz. Eğer bu kişiyi başarıyla korursanız, pandemiyi durdurmak için yola çıkmanızı sağlayan neden de ortadan kalkmış olur. İşte bu bir paradokstur ve pek çok kişi, bu tür çelişkiler yüzünden zaman yolculuğunun evrende mümkün olamayacağına inanır.”

"Sıfırıncı vaka" paradoksu...

Teorik fizikçiler, bu tür paradokslar karşısında evrenin kendi içinde bir denge mekanizmasına sahip olabileceğini ve olayları yeniden tutarlı hale getirecek biçimde “kendini düzelttiğini” savunuyor. Tobar ve Fabio Costa ise bu yaklaşımın yalnızca felsefi bir varsayım olmadığını, matematiksel olarak da temellendirilebildiğini öne sürüyor.

Makalede bu düşünce şu şekilde ifade ediliyor: “İlk hastayı durdurmaya çalışabilirsiniz; ancak bu süreçte virüsü bu kez siz kapabilir ve yeni ‘sıfırıncı hasta’ haline gelebilirsiniz. Ya da bu rolü başka biri üstlenir. Sonuçta ne yaparsanız yapın, olaylar zinciri tutarsızlığa izin vermeyecek biçimde kendini yeniden kurgular. Bir paradoks yaratmaya çabalasanız bile, anlatı her defasında kendi içinde uyumlu hale gelir.”

Bulgular gerçekçi bir tutarlılık sağlıyor mu?

Araştırmanın işaret ettiği temel fikir şu: Günün birinde gerçek anlamda zaman yolculuğu mümkün olursa, bunu gerçekleştirenler evreni anında kaosa sürükleme endişesi taşımadan deneyler yapabilir. Çünkü modele göre evren, matematiksel olarak paradoksları engelleyecek biçimde olayları kendi içinde yeniden dengeye getirme eğilimi gösteriyor.

Bu yaklaşım, geçmişe gidip büyük bir felaketi önlemek isteyen biri için hayli hayal kırıklığı yaratıcı olabilir; ancak matematikçiler açısından zaman kavramına dair en büyük mantıksal düğümlerden birini önemli ölçüde yumuşatıyor.

Popular Mechanics’in aktardığına göre bu teori, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda yürütülen bazı kuantum deneyleriyle ve bir ile iki boyutlu rastgele yürüyüşlerin matematiği gibi farklı bilimsel bulgularla da uyum içinde görünüyor.

