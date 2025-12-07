Bilim Adamları Açıkladı: Paradoks Olmadan Zaman Yolculuğu Mümkün Oluyor
Classical and Quantum Gravity dergisinde yayımlanan bir teorik fizik çalışmasında iki araştırmacı, zaman yolculuğuna dair en ünlü mantık paradokslarından birine matematiksel bir çıkış yolu sunduklarını açıkladı.
Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden Germain Tobar ve Fabio Costa, belirli koşullar altında zaman yolculuğunun fizik yasalarıyla çelişmediğini ve bunun matematiksel olarak da gösterilebildiğini ileri sürdü. İkilinin çalışması, zaman yolculuğunun yıllardır tartışılan tutarsızlıklarına yeni bir bakış açısı getirdi.
Zaman yolculuğu Einstein'ın verilerine dayanıyor.
COVID-19 örneğiyle paradoks kavramı açıklandı.
"Sıfırıncı vaka" paradoksu...
Bulgular gerçekçi bir tutarlılık sağlıyor mu?
