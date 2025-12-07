onedio
Gençlerbirliği-Karagümrük Maçı Oynanırken Volkan Demirel'in İstifa Ettiği Duyuruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
07.12.2025 - 19:47

Gençlerbirliği bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Karagümrük'ü ağırladı. Gençlerbirliği'nin 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan maça Volkan Demirel'in istifası damga vurdu. 

Maç oynandığı esnada sosyal medyada Volkan Demirel'in istifa ettiği bilgisi verilirken bu konuyu soran muhabir de Volkan Demirel tarafından terslendi.

Gençlerbirliği nefes aldı...

Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği 17. olarak çıktığı maçta 18.Karagümrük'ü 3-0 yendi ve 13.sıraya kadar yükseldi. 

Kırmızı Karalar, evlerinde aldıkları üç puanın ardından teknik direktör Volkan Demirel'le de vedalaştı. Ancak bu vedada ilginç noktalar vardı.

Maç oynanırken istifa haberi geldi.

Sosyal medyada birçok hesaptan maç önünde ve maç esnasında Volkan Demirel'in istifa ettiği ve maç sonunda bu kararını açıklayacağı iddia edilmişti. 

Bu durum Ankaralı futbol severlerin tepkisini çekerken maç sonunda iddialar doğru çıktı ve Volkan Demirel istifa ettiğini söyledi.

Soru soran muhabire kızdı.

Yeni Ankara gazetesinden Yasin Şahin'in 'İstifa kararınızı neden maç esnasında İstanbul basınından öğrendik?' sorusuna Volkan Demirel, 'Sana özel telefon mu açacaktım?' diyerek yanıt verdi. 

Toplantının son bölümünde bu kararın ani olduğunu yardımcılarının bile bilmediğini söyleyen Volkan Demirel, daha sonra da 'Dün eski başkanımız Mehmet Kaya ile görüştüm ona söylerken biri duymuştur' belki yanıtını verdi.

Volkan Demirel neden ayrıldı?

Gençlerbirliği'nde dün gerçekleşen kongrede Volkan Demirel'i göreve getiren başkan ve yönetim kurulu seçimden alelacele çekilerek kongreyi terk ettiler. Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak olurken, Çakmak da Volkan Demirel'e devam etme isteklerini belirtmişti. 

Ancak Volkan Demirel bugün basın toplantısında kararını 'Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün Mehmet Başkan'la görüştükten sonra almıştım zaten.' diyerek açıkladı. 

Daha sonra gelen soruya ise 'Sana özel telefon mu açacaktım?' diyerek yanıt verdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
