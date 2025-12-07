Gençlerbirliği-Karagümrük Maçı Oynanırken Volkan Demirel'in İstifa Ettiği Duyuruldu
Gençlerbirliği bugün alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Karagümrük'ü ağırladı. Gençlerbirliği'nin 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan maça Volkan Demirel'in istifası damga vurdu.
Maç oynandığı esnada sosyal medyada Volkan Demirel'in istifa ettiği bilgisi verilirken bu konuyu soran muhabir de Volkan Demirel tarafından terslendi.
Gençlerbirliği nefes aldı...
Maç oynanırken istifa haberi geldi.
Soru soran muhabire kızdı.
Volkan Demirel neden ayrıldı?
