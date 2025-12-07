Gençlerbirliği-Karagümrük Maçı Oynanırken Volkan Demirel'in İstifa Ettiği Duyuruldu

Gençlerbirliği'nde dün gerçekleşen kongrede Volkan Demirel'i göreve getiren başkan ve yönetim kurulu seçimden alelacele çekilerek kongreyi terk ettiler. Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak olurken, Çakmak da Volkan Demirel'e devam etme isteklerini belirtmişti.

Ancak Volkan Demirel bugün basın toplantısında kararını 'Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün Mehmet Başkan'la görüştükten sonra almıştım zaten.' diyerek açıkladı.

Daha sonra gelen soruya ise 'Sana özel telefon mu açacaktım?' diyerek yanıt verdi.