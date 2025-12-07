2025 Yılında Yaz Aylarına Bu Transferler Damga Vurmayı Başardı
2025 yılı, özellikle İngiltere Premier Ligi ve Türkiye Süper Ligi'nde dengeleri değiştiren rekor transferlere sahne oldu. Yaz transfer döneminde Liverpool'un tarihi harcamaları ve Türk takımlarının dünya yıldızlarını kadrolarına katmaları ya da önemli isimleri renklerine bağlamaları da yıla damgasını vurdu.
2025 futbol dünyasında Liverpool Yazı olarak anılırken, Liverpool'un üç önemli transferinden şu ana kadar aldığı verim de tartışmalara neden oluyor.
İşte listede öne çıkan bazı isimler...
Alexander Isak ➡️ Liverpool: 150 Milyon Euro
Florian Wirtz ➡️ Liverpool: Yaklaşık 116 Milyon Euro
Hugo Ekitiké ➡️ Liverpool: Yaklaşık 95 Milyon Euro
Benjamin Sesko ➡️ Manchester United: Yaklaşık 85 Milyon Euro
Gianluigi Donnarumma ➡️ Manchester City
Luis Díaz ➡️ Bayern Münih Bonservis: 75 Milyon Euro
Nick Woltemade ➡️ Newcastle United Bonservis: 85 Milyon Euro
Trent Alexander-Arnold ➡️ Real Madrid: Bedelsiz (Sözleşme Sonu)
İlkay Gündoğan ➡️ Galatasaray: Manchester City ile sözleşmesi bitti, bedelsiz geldi.
Victor Osimhen ➡️ Galatasaray: 75 Milyon Euro
Marco Asensio ➡️ Fenerbahçe
Ederson ➡️ Fenerbahçe
Orkun Kökçü ➡️ Beşiktaş
Tammy Abraham ➡️ Beşiktaş
Kerem Aktürkoğlu ➡️ Fenerbahçe
Leroy Sané ➡️ Galatasaray
