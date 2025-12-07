onedio
2025 Yılında Yaz Aylarına Bu Transferler Damga Vurmayı Başardı

Hakan Karakoca
07.12.2025 - 19:00

2025 yılı, özellikle İngiltere Premier Ligi ve Türkiye Süper Ligi'nde dengeleri değiştiren rekor transferlere sahne oldu. Yaz transfer döneminde Liverpool'un tarihi harcamaları ve Türk takımlarının dünya yıldızlarını kadrolarına katmaları ya da önemli isimleri renklerine bağlamaları da yıla damgasını vurdu.

2025 futbol dünyasında Liverpool Yazı olarak anılırken, Liverpool'un üç önemli transferinden şu ana kadar aldığı verim de tartışmalara neden oluyor. 

İşte listede öne çıkan bazı isimler...

Alexander Isak ➡️ Liverpool: 150 Milyon Euro

Newcastle United'dan Liverpool'a geçen İsveçli golcü, Premier Lig tarihinin ve 2025 yılının en pahalı transferi oldu. Liverpool'un hücum hattını tamamen yenilediği bu dönemin en büyük hamlesiydi.

Florian Wirtz ➡️ Liverpool: Yaklaşık 116 Milyon Euro

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı, Liverpool'un 'yeni dönem' projesinin beyni olarak İngiltere'nin yolunu tuttu. Isak ile birlikte aynı dönemde yapılan bu hamle, futbol ekonomisini sarstı. Liverpool için transfer bununla sınırlı değildi.

Hugo Ekitiké ➡️ Liverpool: Yaklaşık 95 Milyon Euro

Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla parlayan Fransız forvet, Liverpool'un 2025'teki çılgın üçlüsünü tamamlayan isim oldu (Isak-Wirtz-Ekitiké).

Bu üç ismin şu ana kadar sınırlı kalan skor desteği ise Liverpool'un adeta sonunu getirid.

Benjamin Sesko ➡️ Manchester United: Yaklaşık 85 Milyon Euro

RB Leipzig'in Sloven gol makinesi, Manchester United'ın forvet hattındaki yeni 9 numarası oldu. Fizik gücü ve bitiriciliğiyle Haaland ile kıyaslanan oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın en büyük 2025 yatırımıydı.

Gianluigi Donnarumma ➡️ Manchester City

Pep Guardiola, Ederson'un ayrılığı sonrası kaleyi dünyanın en iyi eldivenlerinden biri olan İtalyan kaleciye emanet etti. PSG'den ayrılışı ve Premier Lig'e gelişi yılın en stratejik hamlelerinden biriydi.

Luis Díaz ➡️ Bayern Münih Bonservis: 75 Milyon Euro

Liverpool'un kadro revizyonunda takımdan ayrılan Kolombiyalı yıldız, Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer oldu. Coman ve Gnabry sonrası dönem için Bayern'in en büyük kanat hamlesiydi.

Nick Woltemade ➡️ Newcastle United Bonservis: 85 Milyon Euro

Stuttgart'ta geçirdiği harika sezonun ardından Newcastle, Isak'ın yerini doldurmak için Alman futbolunun yükselen değeri Woltemade'yi astronomik bir ücretle kadrosuna kattı.

Trent Alexander-Arnold ➡️ Real Madrid: Bedelsiz (Sözleşme Sonu)

Yılın, hatta son yılların en çok konuşulan transferi. Liverpool efsanesi olma yolundayken sözleşmesini yenilemeyip Real Madrid'in 'Galacticos 3.0' projesine katıldı. Sağ bekte Dani Carvajal sonrası dönem resmen başladı.

İlkay Gündoğan ➡️ Galatasaray: Manchester City ile sözleşmesi bitti, bedelsiz geldi.

Çocukluk aşkı olan takıma, kariyerinin son 'prime' döneminde kaptan olarak geldi. Orta sahada Torreira ve Sara ile kurduğu üçlü Avrupa'da çok ses getirdi.

Victor Osimhen ➡️ Galatasaray: 75 Milyon Euro

Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonucu, sponsorların da desteğiyle 75 Milyon Euro bandında bir rakama iş bitti. Osimhen, 'Burada efsane olacağım' diyerek 4 yıllık imzayı attı.

Marco Asensio ➡️ Fenerbahçe

Paris'te istediği süreleri alamayan İspanyol yıldız, Tadic'in yaşlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni 10 numara ve kanat lideri olarak İstanbul'a indi. Sol ayağıyla attığı şutlar şimdiden Kadıköy'ü ayağa kaldırdı.

Ederson ➡️ Fenerbahçe

Mourinho'nun özel isteği ve Fred ile kurduğu dostluk transferde etkili oldu. Livakovic'in  İtalya'ya gitmesi sonrası Fenerbahçe kaleyi bir dünya yıldızına emanet etmiş oldu.

Orkun Kökçü ➡️ Beşiktaş

Portekiz'de teknik heyetle yıldızı barışmayan Milli yıldız, Beşiktaş yönetiminin yoğun presi sonucu Siyah-Beyazlı formayı giydi. Orta sahada takımın lideri olan Orkun, Fenerbahçe derbisinde gördüğü karta rağmen taraftarın sevgilisi oldu ve oyunda takımının seviyesini atlattı.

Tammy Abraham ➡️ Beşiktaş

Ciro Immobile'nin ilerleyen yaşı nedeniyle dinamik bir golcü arayan Beşiktaş, İngiliz forveti kadrosuna kattı. Rafa Silva ile hücumda kısa sürse de müthiş bir uyum yakaladı, hava toplarındaki hakimiyetiyle Süper Lig'e uyum sağlamaya çalışıyor.

Kerem Aktürkoğlu ➡️ Fenerbahçe

Benfica'da başarılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetimle yaşadığı sorunlar sonrası ayrılık kararı aldı. Galatasaray'a döner mi derken, Fenerbahçe'nin masaya koyduğu 25 Milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesi Türk futbolunda son 10 yılın en çok konuşulan olaylarından oldu.

Leroy Sané ➡️ Galatasaray

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Alman yıldızı ikna etti. Sağ kanatta yarattığı etki ve Icardi/Osimhen ile uyumu, Avrupa basınında 'İstanbul'un yeni hücum hattı korkutucu' manşetlerini attırdı.

