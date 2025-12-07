120 Milyon Euro Ceza Yiyen Elon Musk'ın Misillemesi Gecikmedi

Euractiv’in aktardığına göre karar, birçok çevrede Avrupa Birliği’nin kestiği cezanın ardından gelen bir misilleme olarak yorumlandı. Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle X’e geçen hafta 120 milyon avro para cezası vermişti. Bu yaptırım, AB’nin yeni dijital düzenleme çerçevesinde uyguladığı ilk büyük ceza olarak kayda geçti.

Karara ABD’den sert tepkiler geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, cezayı kamuoyu önünde eleştirirken, X’in sahibi Elon Musk da hafta sonu boyunca AB’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Musk, Birliği “halkı ezen, zorba ve seçilmemiş bir bürokrasi” olarak niteleyerek AB’nin dağıtılması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi de eleştirilerini sürdürdü. ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, verilen cezayı “aşırı” olarak değerlendirirken, bunun “Amerikan inovasyonunu hedef alan AB’nin düzenleyici taşkınlığının” bir sonucu olduğunu savundu.