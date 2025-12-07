onedio
120 Milyon Euro Ceza Yiyen Elon Musk'ın Misillemesi Gecikmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 19:20

Sosyal medya platformu X, Avrupa Komisyonu’na ait “reklam hesabının” platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı. Karar, Komisyon’un X’e şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası uygulamasından yalnızca birkaç gün sonra alındı.

X'te ceza sonrası AB'nin reklam hesabı kapatıldı.

X’in ürün müdürü Nikita Bier, pazar günü yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu’na “Reklam hesabınız kapatıldı” bildiriminin gönderildiğini duyurdu. Söz konusu hesabın, ana hesaba bağlı olarak yalnızca reklam kampanyaları için kullanılan bir yan hesap olduğu belirtildi.

Bier, Komisyon’u kullanıcıları yanıltıcı paylaşımlar yapmakla suçlayarak, bu hesap üzerinden video izlenimi veren ancak aslında bağlantı içeren içerikler paylaşıldığını, bunun da gönderilerin erişimini yapay biçimde artırdığını savundu. Bu gerekçeyle reklam hesabının kapatıldığı, Komisyon’un ana X hesabının ise aktif kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Musk'ın misillemesi mi?

Euractiv’in aktardığına göre karar, birçok çevrede Avrupa Birliği’nin kestiği cezanın ardından gelen bir misilleme olarak yorumlandı. Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle X’e geçen hafta 120 milyon avro para cezası vermişti. Bu yaptırım, AB’nin yeni dijital düzenleme çerçevesinde uyguladığı ilk büyük ceza olarak kayda geçti.

Karara ABD’den sert tepkiler geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, cezayı kamuoyu önünde eleştirirken, X’in sahibi Elon Musk da hafta sonu boyunca AB’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Musk, Birliği “halkı ezen, zorba ve seçilmemiş bir bürokrasi” olarak niteleyerek AB’nin dağıtılması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi de eleştirilerini sürdürdü. ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, verilen cezayı “aşırı” olarak değerlendirirken, bunun “Amerikan inovasyonunu hedef alan AB’nin düzenleyici taşkınlığının” bir sonucu olduğunu savundu.

