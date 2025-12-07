120 Milyon Euro Ceza Yiyen Elon Musk'ın Misillemesi Gecikmedi
Sosyal medya platformu X, Avrupa Komisyonu’na ait “reklam hesabının” platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı. Karar, Komisyon’un X’e şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası uygulamasından yalnızca birkaç gün sonra alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te ceza sonrası AB'nin reklam hesabı kapatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Musk'ın misillemesi mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın