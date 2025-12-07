Göksenin Köksal, Eski Takımına Küfür Ettiği Gerekçesiyle Galatasaray'ın Tepkisini Çekti
Basketbol Süper Ligi’nde 6 Aralık’ta oynanan Bursaspor–Galatasaray karşılaşmasında yaşanan gerginlik, maç sonrasında da devam etti.
Mücadelede öne çıkan iddia ise, geçmişte Galatasaray kaptanlığı yapan ve şu anda Bursaspor’da forma giyen Göksenin Köksal’ın, Galatasaray’a yönelik küfürler ettiği yönünde oldu. Göksenin’in ayrıca Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerini de sözlü olarak hedef aldığı öne sürüldü.
Galatasaray, Göksenin Köksal'ın davranışlarına tepki gösterdi.
"Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır."
Maç sonunda salon dışında da olaylar yaşandı.
