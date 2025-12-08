Futbolda Bahis Soruşturması: Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Ndao Tutuklandı
Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan ve Konyasporlu Ndao gibi isimler tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, menajerler, hakemlerin de bulduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın