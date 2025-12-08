onedio
Futbolda Bahis Soruşturması: Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Ndao Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.12.2025 - 23:36

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan ve Konyasporlu Ndao gibi isimler tutuklandı.

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, menajerler, hakemlerin de bulduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 27’si tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmiş, 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan ve Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao tutuklandı.

Savcılığın tutuklanmasını talep ettiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili karar bekleniyor.

10 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Adli kontrol kararı ile serbest kalan isimler şu şekilde;

  • Abdulsamet Burak

  • Zorbay Küçük

  • Cengiz Demir

  • Erhan Çelenk

  • İsmail Kalburcu

  • Salih Malkoçoğlu

  • Samet Karabatak

  • Tolga Kalender

  • Uğur Kaan Yıldız

  • Gamze Neli Kaya

