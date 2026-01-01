Dünyanın En Zenginlerinin Uğrak Yeri Olan İsviçre’deki Lüks Kayak Merkezinde Patlama
İsviçre’deki ünlü Crans-Montana kayak merkezinde bulunan bir gece kulübünde yılbaşı partisinde patlama meydana geldi. İsviçre polisi, patlamanın kaynağını henüz açıklamadı ancak çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Alpler’de bulunan Crans-Montana, zenginlerin uğrak yeri olarak biliniyor. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre patlamada 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.
Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olan İsviçre’de yılbaşı eğlencesinde patlama meydana geldi.
Patlamanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler 👇
