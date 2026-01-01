onedio
Dünyanın En Zenginlerinin Uğrak Yeri Olan İsviçre’deki Lüks Kayak Merkezinde Patlama

İsviçre
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2026 - 09:35

İsviçre’deki ünlü Crans-Montana kayak merkezinde bulunan bir gece kulübünde yılbaşı partisinde patlama meydana geldi. İsviçre polisi, patlamanın kaynağını henüz açıklamadı ancak çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Alpler’de bulunan Crans-Montana, zenginlerin uğrak yeri olarak biliniyor. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre patlamada 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olan İsviçre’de yılbaşı eğlencesinde patlama meydana geldi.

İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsviçre basınında çıkan haberlere göre patlamada 40 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Patlamanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler 👇

