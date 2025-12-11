onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'dan Ayrılması Beklenen Icardi'ye İtalya'dan Talip Çıktı

Galatasaray'dan Ayrılması Beklenen Icardi'ye İtalya'dan Talip Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.12.2025 - 17:30

Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki dönemi, attığı kritik goller ve şampiyonluğa yaptığı doğrudan katkılarla kulüp tarihine geçen bir dönem olarak hatırlanıyor. Taraftarla kurduğu güçlü bağ ve saha içindeki liderliği onu kısa sürede takımın simge isimlerinden biri haline getirdi. Ancak son aylarda yaşanan anlaşmazlıklar ve ve sakatlık süreci sonrasındaki performansı ayrılık sürecini hızlandırdı. Galatasaray, yıldız golcüsünün yaptığı paylaşımla kendini 'ayrılığa' hazırlamaya başladı. Şimdi gözler yıldız golcünün hangi takıma gideceğine çevrildi. 

İlk iddia İtalya'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllardaki performansıyla kulüp tarihine adını yazdırdı.

Son yıllardaki performansıyla kulüp tarihine adını yazdırdı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dönemde derbilerde ve kritik maçlarda attığı gollerle takımın hücum gücünün merkezi haline geldi. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Icardi, hem saha içi performansıyla hem de kazandırdığı şampiyonluklarla kulübün yakın tarihine damga vurdu.

Icardi yaptığı paylaşımla "Bugünlerin tadını çıkarın" diyerek ayrılık sinyali verdi.

Icardi yaptığı paylaşımla "Bugünlerin tadını çıkarın" diyerek ayrılık sinyali verdi.

Icardi dün gece yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

'İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk “gazetecilerin” kulübün beni arayıp “sözleşme yenilememe” kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.

Haziran 2026’da bitecek sözleşmemi şimdiden “haber” yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar

İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.

Bana birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın, çünkü sonra çok özleyeceksiniz. Öpüyorum.'

İtalya'dan transfer iddiası geldi.

İtalya'dan transfer iddiası geldi.

La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre AC Milan, kadrosunu güçlendirmek için golcü arayışını sürdürüyor ve teknik direktör Massimiliano Allegri’nin listesinde Mauro Icardi de bulunuyor. Haberde, İtalyan ekibinin Galatasaray’ın yıldızının yanı sıra Niclas Füllkrug ve Joshua Zirkzee’yi de değerlendirdiği ifade ediliyor.

Fabrizio Romano da Milan ihtimalinden "düşük bir ihtimal" olarak söz etmişti.

Fabrizio Romano da Milan ihtimalinden "düşük bir ihtimal" olarak söz etmişti.

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, YouTube kanalındaki değerlendirmesinde Mauro Icardi’nin Milan’a transfer ihtimalinden söz etti. Romano, “Icardi, Osimhen’in varlığı nedeniyle yeterli süre alamıyor. Milan zaten 2024 yazında onunla ilgilenmişti. Bugün bana onun zor bir hedef olduğunu ve listenin üst sıralarında yer almadığını söylüyorlar, ancak Icardi’nin Milan’a teklif edildiğini doğrulayabilirim. Bu transferin gerçekleşme olasılığını yaklaşık yüzde 2,3 olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın