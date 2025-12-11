Galatasaray'dan Ayrılması Beklenen Icardi'ye İtalya'dan Talip Çıktı
Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki dönemi, attığı kritik goller ve şampiyonluğa yaptığı doğrudan katkılarla kulüp tarihine geçen bir dönem olarak hatırlanıyor. Taraftarla kurduğu güçlü bağ ve saha içindeki liderliği onu kısa sürede takımın simge isimlerinden biri haline getirdi. Ancak son aylarda yaşanan anlaşmazlıklar ve ve sakatlık süreci sonrasındaki performansı ayrılık sürecini hızlandırdı. Galatasaray, yıldız golcüsünün yaptığı paylaşımla kendini 'ayrılığa' hazırlamaya başladı. Şimdi gözler yıldız golcünün hangi takıma gideceğine çevrildi.
İlk iddia İtalya'dan geldi.
Son yıllardaki performansıyla kulüp tarihine adını yazdırdı.
Icardi yaptığı paylaşımla "Bugünlerin tadını çıkarın" diyerek ayrılık sinyali verdi.
İtalya'dan transfer iddiası geldi.
Fabrizio Romano da Milan ihtimalinden "düşük bir ihtimal" olarak söz etmişti.
