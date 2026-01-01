onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evcil Hayvanlar Evdeki Robot Süpürgeyi Nasıl Algılıyor? Ne Olarak Görüyorlar?

etiket Evcil Hayvanlar Evdeki Robot Süpürgeyi Nasıl Algılıyor? Ne Olarak Görüyorlar?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
01.01.2026 - 11:01

Robot süpürgeler ve hayvanlar arasında neler yaşanıyor? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hayatlarımızdaki yerlerini garantileyen robot süpürgeler ve evcil hayvanlar arasındaki bağlantıyı detaylıca anlatacağız. Bakalım minik dostlarımız, robot süpürgeleri nasıl algılıyorlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler robot süpürgeyi kontrolsüz bir canlı organizma gibi algılıyor.

Kediler hareket eden her şeyi önce av, sonra tehdit, en son da boş ver kategorisine koyar ve robot süpürge bu sıralamadan nasibini fazlasıyla alıyor. Kendi kendine yön değiştirmesi, aniden durup tekrar hareket etmesi kedinin gözünde onu mekanik bir alet olmaktan çıkarıyor Robot süpürgeler kediler için  evin içinde amaçsızca dolaşan garip bir canlı gibi görünüyor. Üstelik göz teması kurmuyor, sinyal vermiyor ve kedi dilinden hiç anlamıyor. Bu da kedinin kontrol ihtiyacını ciddi anlamda tetikliyor. O yüzden uzaktan izleme, yüksek bir yerden denetleme ve arada bir patisiyle dürtme davranışı çok yaygın görünüyor.

Bazı kediler robot süpürgeyi kişisel alan ihlali yapan bir rakip olarak görüyor.

Kediler alan konusunda oldukça hassas ve robot süpürge bu hassas noktaya direkt dokunuyor. Koltuğun altına girmesi, mama kabının yanından geçmesi ve kedinin uyuduğu yere yaklaşması büyük bir saygısızlık olarak algılanır. Bu yüzden bazı kediler süpürgeye kin besler. Pasif agresif bakışlar, aniden yapılan pati hamleleri ve süpürge durunca rahatlama çok yaygın görülür.

Köpekler robot süpürgeyi eve izinsiz giren bir tehdit olarak görebiliyor.

Köpekler için ev, net sınırları olan kutsal bir alan ve bu alanda dolaşan her şeyin bir açıklaması olması gerekiyor. Robot süpürge ise ne sahibine benziyor ne de bilinen herhangi bir canlıya. Üstelik ses çıkarıyor, hareket ediyor ve durması gerektiğini bilmiyor. Bu durum birçok köpek için açık bir güvenlik ihlali anlamına gelmekte. Havlama, önünü kesme veya kaçıp saklanma gibi tepkiler bu yüzden ortaya çıkıyor. Bazı köpekler onu zamanla kabulleniyor ama tam güven aşamasına nadiren geçiyor. Süpürge çalışırken tetikte durmaları, gözleriyle takip etmeleri çok tipik bir hareket. Köpekler açısından robot süpürgeler, evde sürekli devriye gezen bir yabancı gibi.

Küçük evcil hayvanlar robot süpürgeyi dev bir felaket senaryosu olarak algılıyor.

Hamster, tavşan veya guinea pig gibi küçük evcil hayvanlar için robot süpürge adeta kıyamet alameti sayılıyor. Boyut algıları farklı olduğu için bu cihaz onlara göre devasa bir varlık. Çıkardığı ses titreşim gibi algılanıyor ve bu da içgüdüsel kaçma refleksini tetikliyor. Bu hayvanlar genellikle saklanmayı tercih ediyor çünkü doğada hayatta kalma stratejileri tam olarak budur. Robot süpürge onların dünyasında geçici ama çok tehlikeli bir doğa olayı gibi. O yüzden çalışırken ortamdan uzaklaştırılmaları en sağlıklısı. Onlar için bu sadece katlanılan bir durum oluyor zira.

Cesur evcil hayvanlar robot süpürgeyi eğlenceli bir oyun nesnesine dönüştürüyor.

Her evcil hayvan aynı tepkiyi vermiyor tabii. Bazıları bu durumu tamamen fırsata çevirir. Özellikle enerjik köpekler ve oyuncu kediler robot süpürgeyi hareketli bir oyun arkadaşı olarak görebilir. Peşinden koşmak, önüne atlamak ya da üstüne çıkmaya çalışmak bu grubun klasik davranışlarıdır. Süpürgenin tepki vermemesi onlar için ayrı bir meydan okumadır. Bu hayvanlar için robot süpürge, sürekli aynı oyunu oynayan ama asla sıkılmayan tuhaf bir oyuncaktır. Ancak burada sınır koymak önemlidir çünkü çarpma ve sıkışma riskleri vardır. Yani eğlence güzel ama güvenlik daha güzeldir. Oyun algısı, doğru yönlendirilmezse küçük kazalara dönüşebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zamanla alışan evcil hayvanlar robot süpürgeyi evin bir parçası gibi görmeye başlıyor.

Zamanla alışan evcil hayvanlar robot süpürgeyi evin bir parçası gibi görmeye başlıyor.

Bazı evcil hayvanlar için robot süpürge ilk başta büyük bir olay ama zamanla sıradanlaşıyor. İlk günlerde izleme, kaçma veya tepki verme varken birkaç hafta sonra bu davranışlar kendiliğinden azalıyor. Çünkü hayvan, bu varlığın zarar vermediğini öğreniyor. Artık onu bir evin rutinlerinden biri olarak algılamaya başlıyor. Tıpkı çamaşır makinesi ya da kapı zili gibi düşünün. Süpürge çalışırken uyumaya devam eden kediler ve yerinden bile kalkmayan köpekler bu evrimsel sürecin sonucu işte. Bu noktada robot süpürge görünmez hale geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın