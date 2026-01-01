Evcil Hayvanlar Evdeki Robot Süpürgeyi Nasıl Algılıyor? Ne Olarak Görüyorlar?

Köpekler için ev, net sınırları olan kutsal bir alan ve bu alanda dolaşan her şeyin bir açıklaması olması gerekiyor. Robot süpürge ise ne sahibine benziyor ne de bilinen herhangi bir canlıya. Üstelik ses çıkarıyor, hareket ediyor ve durması gerektiğini bilmiyor. Bu durum birçok köpek için açık bir güvenlik ihlali anlamına gelmekte. Havlama, önünü kesme veya kaçıp saklanma gibi tepkiler bu yüzden ortaya çıkıyor. Bazı köpekler onu zamanla kabulleniyor ama tam güven aşamasına nadiren geçiyor. Süpürge çalışırken tetikte durmaları, gözleriyle takip etmeleri çok tipik bir hareket. Köpekler açısından robot süpürgeler, evde sürekli devriye gezen bir yabancı gibi.