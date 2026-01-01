onedio
article/share
Sen Bir Tenisçi Olsan Hangi Kortta Oynardın?

Sen Bir Tenisçi Olsan Hangi Kortta Oynardın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
01.01.2026 - 11:01

Kabul edelim, tenis çok havalı bir spor. Şimdi sen de kendini bir tenisçi olarak hayal et! Peki bu hayalinde sen hangi kortta tenis oynuyorsun? Cevabı bulamadıysan bu test sana yardımcı olabilir. Haydi başlayalım! 👇

1. Sence bir tenisçi için en önemli şey hangisi?

2. Sen bir tenisçi olsaydın, konsantrasyonunu nasıl sağlardın?

3. Söyle bakalım, favori erkek tenisçin kim?

4. Bir tenis finalini canlı izleme şansın olsa hangisini seçersin?

5. Peki ya kadın tenisçilerden hangisini izlemek seni daha çok heyecanlandırıyor?

6. Sence seni en iyi tanımlayan seyirci profili hangisi?

7. Teniste seni en çok cezbeden şey hangisi?

8. Dünyaca ünlü bir tenisçi olsaydın, hangi yönünle anılmak isterdin?

Çim kort oyuncususun!

Sen zarafeti, geleneği ve klas duruşu seviyorsun. Eğer bir tenisçi olsaydın seyirciler seni izlerken ne kadar doğal olduğunu düşünürdü. Tenis için vazgeçilmez kortun ise çim olurdu çünkü teniste; hızlı akan oyunlar, temiz vuruşlar ve sade bir stili tercih ediyorsun. Bu da çim zeminde senin için daha kolay! Teniste gösterişten çok kaliteye, şovdan çok dengeye önem veriyorsun.

Toprak kort oyuncususun!

Sen tenis oynarken sabırlı, derin düşünen ve oyundan keyif alan birisin. Toprak kortun yavaş temposu ve uzun maçları bu yüzden tam sana göre! Acele etmeyi sevmiyor, oyunu adım adım kurmayı tercih ediyorsun. Maç esnasındaki zorluklar seni yormuyor, aksine daha da motive ediyor. Eğer bir tenisçi olsaydın senin için önemli olan hızlı kazanmak değil, hak ederek kazanmak olurdu!

Sert kort oyuncususun!

Sen sporda net, güçlü ve kararlı bir profilsin. Sert kortun hızlı ama dengeli yapısı bu yüzden senin karakterinle örtüşüyor. Maçlarda ne istediğini biliyor ve bunu açıkça ortaya koyuyorsun. Enerjin yüksek, oyunun direkt ve etkili! Eğer profesyonel bir tenisçi olsaydın seyirci seni izlerken dinamizmini hemen hissederdi.

Suni çim oyuncususun!

Sen sporda farklı olanı seven, kalıplara sığmayan birisin. Bu yüzden tenisi kesinlikle suni çim kortta oynamalısın. Çünkü sen gibi, rakibini şaşırtmayı, oyun kurmayı ve doğru anda hamle yapmayı seviyorsun. Senin tenis anlayışın biraz sezgi, biraz strateji işi! Profesyonel bir tenisçi olsaydın seyirci seni izlerken bir sonraki hamleni hep merak ederdi çünkü sürpriz senin en güçlü silahın!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
