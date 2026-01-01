Sen Bir Tenisçi Olsan Hangi Kortta Oynardın?
Kabul edelim, tenis çok havalı bir spor. Şimdi sen de kendini bir tenisçi olarak hayal et! Peki bu hayalinde sen hangi kortta tenis oynuyorsun? Cevabı bulamadıysan bu test sana yardımcı olabilir. Haydi başlayalım! 👇
1. Sence bir tenisçi için en önemli şey hangisi?
2. Sen bir tenisçi olsaydın, konsantrasyonunu nasıl sağlardın?
3. Söyle bakalım, favori erkek tenisçin kim?
4. Bir tenis finalini canlı izleme şansın olsa hangisini seçersin?
5. Peki ya kadın tenisçilerden hangisini izlemek seni daha çok heyecanlandırıyor?
6. Sence seni en iyi tanımlayan seyirci profili hangisi?
7. Teniste seni en çok cezbeden şey hangisi?
8. Dünyaca ünlü bir tenisçi olsaydın, hangi yönünle anılmak isterdin?
Çim kort oyuncususun!
Toprak kort oyuncususun!
Sert kort oyuncususun!
Suni çim oyuncususun!
