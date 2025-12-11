onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremine İlginç Yorum: "Icardi'yi Yeme Operasyonu"

Galatasaray'da Mauro Icardi Depremine İlginç Yorum: "Icardi'yi Yeme Operasyonu"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.12.2025 - 20:13

Mauro Icardi’nin Galatasaray serüveni, kritik anlarda attığı goller ve şampiyonluğa doğrudan etkisi sayesinde kulübün yakın tarihine damga vuran bir dönem olarak anılıyor. Taraftarla kurduğu güçlü bağ ve sahadaki belirleyici rolü onu kısa sürede takımın merkez figürlerinden biri yaptı. Ancak son dönemde yaşanan görüş ayrılıkları, sakatlık sonrası düşen formu ve kulüple arasında oluşan gerilim, ayrılık ihtimalini hızla güçlendirdi. 

Galatasaraylı gazetecilerden Bülent Timurlenk de Sneijder'i hatırlatarak yaşananları 'Icardi'yi yeme operasyonu' olarak yorumladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Timurlenk: "İki hafta önce söyledim"

Timurlenk: "İki hafta önce söyledim"

Bülent Timurlenk, Icardi'nin kontrat önerilse bile kalmayacağını iddia etti: 

'Icardi, acı gerçekleri yalın bir dille söylemiş. Monaco dönüşü, bir anda 'Icardi, Ocak ayında ayrılacak', 'Icardi'ye kontrat verilmeyecek', 'Ocak ayında gidecek' haberleri çıktı. 'Gazeteci değilsiniz' diyor. Sene sezonunda gideceğini ben zaten iki hafta önce söyledim. Yeni kontrat verseler bile burada kalmayacak kafasında olduğu ortada.'

"Icardi, parasını çatır çatır yer"

"Icardi, parasını çatır çatır yer"

Ayrılık sürecindeki ihtimalleri değerlendiren Timurlenk, 'Galatasaray, devre arasında göndermek isterse parasını verir, bosnervis de talep etmezse Icardi'de Arjantin'de şimdi yaz ve gider çatır çatır parasını yer.' dedi.

Bülent Timurlenk, yaşananları Sneijder'e yapılanları benzetti.

Bülent Timurlenk, yaşananları Sneijder'e yapılanları benzetti.

Bülent Timurlenk, Sneijder örneği verdiği açıklamasında şu sözlerle aktardı: 

'Icardi, 'Gitmek istersem de ben kendim giderim' diyor. Yani 'Sen beni bir yere satamazsın' diyor. Adamın kilolarının tartışıldığı dönemde haksız olduklarını söylemiyorum ama bu dönem o dönem değil. Ancak 'Monaco maçının gündemini benimle değiştirmeye çalışıyorsunuz' diyor. Burada aslında yöneticiye ateş ediyor. Her zaman aynı yöneticileri haber kaynağı olarak kıllanan kesim bunu yapıyor. Wesley Sneijder'e de aynısını yaptılar. İtibarsızlaştırma politikası. Galatasaray'da hiçbir başarı cezasız kalmaz. Gündemi niye Icardi'ye yıktın? Adam, 1 kaptan ya!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın