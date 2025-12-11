Galatasaray'da Mauro Icardi Depremine İlginç Yorum: "Icardi'yi Yeme Operasyonu"

Bülent Timurlenk, Sneijder örneği verdiği açıklamasında şu sözlerle aktardı:

'Icardi, 'Gitmek istersem de ben kendim giderim' diyor. Yani 'Sen beni bir yere satamazsın' diyor. Adamın kilolarının tartışıldığı dönemde haksız olduklarını söylemiyorum ama bu dönem o dönem değil. Ancak 'Monaco maçının gündemini benimle değiştirmeye çalışıyorsunuz' diyor. Burada aslında yöneticiye ateş ediyor. Her zaman aynı yöneticileri haber kaynağı olarak kıllanan kesim bunu yapıyor. Wesley Sneijder'e de aynısını yaptılar. İtibarsızlaştırma politikası. Galatasaray'da hiçbir başarı cezasız kalmaz. Gündemi niye Icardi'ye yıktın? Adam, 1 kaptan ya!'