Galatasaray'da Mauro Icardi Depremine İlginç Yorum: "Icardi'yi Yeme Operasyonu"
Mauro Icardi’nin Galatasaray serüveni, kritik anlarda attığı goller ve şampiyonluğa doğrudan etkisi sayesinde kulübün yakın tarihine damga vuran bir dönem olarak anılıyor. Taraftarla kurduğu güçlü bağ ve sahadaki belirleyici rolü onu kısa sürede takımın merkez figürlerinden biri yaptı. Ancak son dönemde yaşanan görüş ayrılıkları, sakatlık sonrası düşen formu ve kulüple arasında oluşan gerilim, ayrılık ihtimalini hızla güçlendirdi.
Galatasaraylı gazetecilerden Bülent Timurlenk de Sneijder'i hatırlatarak yaşananları 'Icardi'yi yeme operasyonu' olarak yorumladı.
Timurlenk: "İki hafta önce söyledim"
"Icardi, parasını çatır çatır yer"
Bülent Timurlenk, yaşananları Sneijder'e yapılanları benzetti.
