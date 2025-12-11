Finlandiya'da FC Haka Küme Düştü, Çocuk Taraftarları Stadı Yaktı

FC Haka, 1934’te kurulduğundan bu yana dokuz Finlandiya şampiyonluğu ve 12 kupa kazanarak ülkenin en başarılı kulüplerinden biri olarak görülüyor.

Finlandiya polisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, köklü kulübün stadyumundaki bir tribünü tamamen yok eden yangını başlattığını itiraf eden bir gencin tespit edildiğini, ancak yaş nedeniyle cezai sorumluluk taşımadığını bildirdi.

Sisä-Suomi polisi, pazar akşamı Helsinki’nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Valkeakoski’de bulunan FC Haka’nın Tehtaan kenttä stadında yangın başladığında 15 yaşından küçük üç çocuğun orada olduğunu açıkladı.