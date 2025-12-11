onedio
Finlandiya'da FC Haka Küme Düştü, Çocuk Taraftarları Stadı Yaktı

Hakan Karakoca
11.12.2025 - 19:43

FC Haka, 1934’te kurulduğundan bu yana dokuz Finlandiya şampiyonluğu ve 12 kupa kazanarak ülkenin en başarılı kulüplerinden biri olarak görülüyor.

Finlandiya polisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, köklü kulübün stadyumundaki bir tribünü tamamen yok eden yangını başlattığını itiraf eden bir gencin tespit edildiğini, ancak yaş nedeniyle cezai sorumluluk taşımadığını bildirdi.

Sisä-Suomi polisi, pazar akşamı Helsinki’nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Valkeakoski’de bulunan FC Haka’nın Tehtaan kenttä stadında yangın başladığında 15 yaşından küçük üç çocuğun orada olduğunu açıkladı.

Üç çocuktan biri itiraf etti.

Üç çocuk arasından biri, yangını başlatan nesneyi ateşe verdiğini kabul etti. Dedektif Müfettişi Maijastiina Tammisto, yangının arka kale arkasını tamamen yok ettiğini, suni çimin de bir kısmına zarar verdiğini belirtti.

Olay kundaklama olarak soruşturuluyor, ancak Finlandiya yasalarına göre 15 yaşından küçükler hakkında ceza davası açılamıyor.

Tammisto, “Cezai sorumluluğun olmaması, tazminat sorumluluğunun olmadığı anlamına gelmez. Finlandiya’da tazminat yükümlülüğü için alt yaş sınırı yoktur.” dedi.

Kulüp başkanından yardım çağrısı yapıldı.

Olayın sosyal medyada sert tepkilere yol açmasının ardından Tammisto, kamuoyunu daha sakin olmaya çağırdı.

“Polis, konuyla ilgili tartışmaların uygun bir seviyede kalmasını umuyor ve kişisel, uygunsuz ifadelerin bizzat ceza soruşturmasına konu olabileceğini hatırlatıyor.” diye ekledi.

Yangın pazar günü akşam saat 20.00 civarında başlamış ve 1934’te inşa edilen, 3.200 kapasiteli stadyumun 400 kişilik ahşap tribününü hızla sarmıştı.

FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, hasarın henüz hesaplanmadığını ancak çok yüksek olacağını söyledi.

“Laçka konuşmaya gerek yok; buna hiç ihtiyacımız yoktu.” diyen Laaksonen, “Halktan çok fazla destek aldık ve bundan sonra da desteğe ihtiyacımız olacak.” ifadelerini kullandı.

Stadyumda çıkan yangın tüm ülkede tepki çekti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Grealish Ertuğrul

Büyütecek bir şey yok arada oluyor. Yakın geçmişte de fenerliler önce kutlama yapıp sonra stadını yamıştı. 🤣

Cindirella Man

🤣🤣🤣🤣 Aklıma gelen ilk o oldu 😄😄😄