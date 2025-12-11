Finlandiya'da FC Haka Küme Düştü, Çocuk Taraftarları Stadı Yaktı
FC Haka, 1934’te kurulduğundan bu yana dokuz Finlandiya şampiyonluğu ve 12 kupa kazanarak ülkenin en başarılı kulüplerinden biri olarak görülüyor.
Finlandiya polisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, köklü kulübün stadyumundaki bir tribünü tamamen yok eden yangını başlattığını itiraf eden bir gencin tespit edildiğini, ancak yaş nedeniyle cezai sorumluluk taşımadığını bildirdi.
Sisä-Suomi polisi, pazar akşamı Helsinki’nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Valkeakoski’de bulunan FC Haka’nın Tehtaan kenttä stadında yangın başladığında 15 yaşından küçük üç çocuğun orada olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç çocuktan biri itiraf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulüp başkanından yardım çağrısı yapıldı.
Stadyumda çıkan yangın tüm ülkede tepki çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Büyütecek bir şey yok arada oluyor. Yakın geçmişte de fenerliler önce kutlama yapıp sonra stadını yamıştı. 🤣
🤣🤣🤣🤣 Aklıma gelen ilk o oldu 😄😄😄