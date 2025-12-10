onedio
"Hangi Parti Seçmeni Hangi Takımı Tutuyor?" Anketinden İlginç Sonuçlar Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 23:38

Ank-Ar Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan son araştırma, Türkiye'deki siyasi parti seçmenlerinin futbol takımı tercihlerini mercek altına aldı. Veriler, Galatasaray'ın genel olarak partiler üstü bir üstünlük kurduğunu gösterirken, CHP seçmeninde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir rekabet göze çarpıyor.

Ank-Ar'ın yayınladığı 'Hangi Parti Seçmeni Hangi Takımı Tutuyor?' başlıklı çalışma, CHP, AKP, DEM Parti ve MHP seçmenlerinin dört büyükler (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) ve diğer takımlar arasındaki dağılımını ortaya koydu.

AKP'de Galatasaray üstünlüğü dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre AKP seçmeninin en çok desteklediği takım %37,1 oranla Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları %26,4 ile Fenerbahçe ve %16,5 ile Beşiktaş takip etti. Dikkat çeken bir diğer veri ise Trabzonspor'un en yüksek oy oranına (%7,9) AKP tabanında ulaşması oldu. Bu durum, Karadeniz bölgesindeki siyasi tercihlerle paralellik gösteriyor.

CHP'de Fenerbahçe'nin liderliği dikkat çekiyor.

CHP seçmeninde ise ibre çok küçük bir farkla Fenerbahçe'den yana. CHP'li seçmenlerin %31,4'ü Fenerbahçe'yi desteklerken, Galatasaray %31,2 ile neredeyse eşit oranda bir desteğe sahip. Beşiktaş ise CHP tabanında %22,6'lık bir kitleye hitap ediyor.

MHP'de de Galatasaray oranı hayli yüksek çıktı.

MHP seçmenleri arasında yapılan ankette de liderlik değişmedi. Seçmenin %35,1'i Galatasaray'ı desteklerken, Fenerbahçe %30,4 ile ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş'ın oranı ise %20,4 olarak belirlendi.

Beşiktaş en yüksek desteği DEM Parti'den gördü.

DEM Parti seçmeninde de zirve %34,2 ile Galatasaray'ın olurken, Beşiktaş %25,2 ile diğer partilere kıyasla en yüksek desteği bu gruptan aldı. Fenerbahçe %25,8'de kalırken, Trabzonspor desteği %1,2 ile en düşük seviyeyi gördü.

Öte yandan, 'Diğer' takımları tutanların oranının en yüksek olduğu grup %13,6 ile DEM Parti seçmeni oldu. Bu verinin, bölge takımlarına (Amedspor, Vanspor vb.) duyulan yerel sempatiden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

