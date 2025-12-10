"Hangi Parti Seçmeni Hangi Takımı Tutuyor?" Anketinden İlginç Sonuçlar Çıktı

Ank-Ar Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan son araştırma, Türkiye'deki siyasi parti seçmenlerinin futbol takımı tercihlerini mercek altına aldı. Veriler, Galatasaray'ın genel olarak partiler üstü bir üstünlük kurduğunu gösterirken, CHP seçmeninde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir rekabet göze çarpıyor.

Ank-Ar'ın yayınladığı 'Hangi Parti Seçmeni Hangi Takımı Tutuyor?' başlıklı çalışma, CHP, AKP, DEM Parti ve MHP seçmenlerinin dört büyükler (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) ve diğer takımlar arasındaki dağılımını ortaya koydu.