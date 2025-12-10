İzmir'de Her Gün Sular Kesilecek: 13 İlçe Kesintiden Etkilenecek
İZSU’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yağışlardaki düzensizlikten kaynaklanan kuraklık nedeniyle uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintisi takviminin yeniden düzenlendiği bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir'deki su kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Ağustos'tan bu yana planlı kesintiler görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın