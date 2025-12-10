İzmir'de Her Gün Sular Kesilecek: 13 İlçe Kesintiden Etkilenecek

Güncellenen programa göre Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes’te her gün 23.00 ile 05.00 arasında su kesintisi yapılacak.