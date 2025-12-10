onedio
İzmir'de Her Gün Sular Kesilecek: 13 İlçe Kesintiden Etkilenecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 23:04

İZSU’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yağışlardaki düzensizlikten kaynaklanan kuraklık nedeniyle uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintisi takviminin yeniden düzenlendiği bildirildi.

İzmir'deki su kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek?

Güncellenen programa göre Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes’te her gün 23.00 ile 05.00 arasında su kesintisi yapılacak.

6 Ağustos'tan bu yana planlı kesintiler görülüyor.

Kentte su kaynaklarının azalması üzerine 6 Ağustos’ta 23.00–05.00 saatleri arasında planlı kesintilere geçilmişti. Başlangıçta 3 günde bir uygulanan bu program, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire düşürülmüştü.

