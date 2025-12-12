Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Haberleri Hakkında Suç Duyurusu
Spor dünyası aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak gibi isimlerin tutuklandığı şike ve bahis operasyonunu konuşuyor. 20 kişinin tutuklandığı soruşturmada kamuoyu ikinci dalganın gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Sabah'ta yer alan bir habere göre Galatasaray'ın milli futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'nın da adı Metehan Baltacı'nın tapelerinde geçiyordu. Ancak savcılıktan yalanlama gelirken Galatasaray Spor Kulübü haber hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suç duyurusunda bulunulan haber neydi?
Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında inceleme başlatıldı iddialarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu mesajla yalanladı;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın