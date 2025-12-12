onedio
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Haberleri Hakkında Suç Duyurusu

12.12.2025 - 11:24

Spor dünyası aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak gibi isimlerin tutuklandığı şike ve bahis operasyonunu konuşuyor. 20 kişinin tutuklandığı soruşturmada kamuoyu ikinci dalganın gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Sabah'ta yer alan bir habere göre Galatasaray'ın milli futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'nın da adı Metehan Baltacı'nın tapelerinde geçiyordu. Ancak savcılıktan yalanlama gelirken Galatasaray Spor Kulübü haber hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle;

Kamuoyuna Duyuru

Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü

Suç duyurusunda bulunulan haber neydi?

Sabah'ın haberine göre Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı. Habere göre Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı da bahis işinin içindeydi. Hatta Metehan Baltacı'nın 'Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a....' şeklinde mesajı yayınlandı.

Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında inceleme başlatıldı iddialarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu mesajla yalanladı;

Sayın Basın mensupları,

*Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.* 

Şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur. Her zaman ve yine belirttiğimi gibi resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.

