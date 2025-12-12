Alperen Şengün'ün Rakibinden Kurnazca Topu Çalması Dünya Çapında Viral Oldu

Ülkemizi NBA'de Houston Rockets formasıyla temsil eden milli basketbolcu Alperen Şengün her gün istatistikleri ve takımını getirdiği yerle adından söz ettiriyor. Dünyanın kendi mevkisinde en elit oyuncularından biri olarak gösterilen Şengün geçtiğimiz gün yaptığı bir hareketle gündem oldu.

Los Angeles Clippers'la karşılaşan Houston Rockets'ta Alperen rakibi Nicolas Batum'dan topu kurnazca çaldı ve takımı adına iki sayı aldı. Alpi'nin o hareketi dünya çapında viral oldu.