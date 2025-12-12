onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Alperen Şengün'ün Rakibinden Kurnazca Topu Çalması Dünya Çapında Viral Oldu

Alperen Şengün'ün Rakibinden Kurnazca Topu Çalması Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2025 - 14:19

Ülkemizi NBA'de Houston Rockets formasıyla temsil eden milli basketbolcu Alperen Şengün her gün istatistikleri ve takımını getirdiği yerle adından söz ettiriyor. Dünyanın kendi mevkisinde en elit oyuncularından biri olarak gösterilen Şengün geçtiğimiz gün yaptığı bir hareketle gündem oldu. 

Los Angeles Clippers'la karşılaşan Houston Rockets'ta Alperen rakibi Nicolas Batum'dan topu kurnazca çaldı ve takımı adına iki sayı aldı. Alpi'nin o hareketi dünya çapında viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler;

Hareket Alperen'in taraftarı olduğu Beşiktaş'ın 90'lı yıllarda attığı gole benzetildi.

Hareket Alperen'in taraftarı olduğu Beşiktaş'ın 90'lı yıllarda attığı gole benzetildi.
twitter.com

O an ölümsüzleştirildi.

O an ölümsüzleştirildi.
twitter.com
twitter.com

Rockets maçı bu sayının da etkisiyle 115 - 113 kazandı.

Rockets maçı bu sayının da etkisiyle 115 - 113 kazandı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın