Avrupa'daki Temsilcilerimizin Play-Off Turundaki Olası Rakipleri Hesaplandı

Oğuzhan Kaya
12.12.2025 - 10:31

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında üç takım temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray 9 puanla ilk 24 için şanslı olsa da zorlu fikstür sarı kırmızılıları düşündürüyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 24 ihtimali ise oldukça yüksek. Konferans Ligi temsilcimiz Samsunspor ise lider olarak çıktığı AEK maçında büyük bir fırsat kaçırarak beşinci sıraya geriledi. Peki Avrupa'daki temsilcilerimizin üst turlara çıkma olasılığı ve üst turlardaki muhtemel rakipleri hangi takımlar?

Football Meets Data'nın simülasyonuna göre Galatasaray'ın ilk 24 şansı oldukça yüksek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk aşamayı 20. sırada bitirmesi öngörülen sarı kırmızılıların olası rakipleri Almanya'dan Borussia Dortmund ve İngiliz Newcastle United.

Aynı simülasyonun UEFA Avrupa Ligi tahmini ise şöyle;

Fenerbahçe'nin ilk 8'e girerek play-off olmadan bir üst tura çıkma ihtimali %13 görülürken sarı lacivertlilerin ligi 13. sırada bitireceği öngörülüyor. Tabloya göre Fenerbahçe'nin play-off turunda Yunan ekibi PAOK veya İspanya'dan Celta Vigo ile eşleşme ihtimali oldukça yüksek.

UEFA Konferans Ligi'nde ise durum şöyle;

Samsunspor'un bir süre lider olarak götürdüğü lig aşamasını 12. olarak bitireceği tahmin ediliyor. Karadeniz ekibi 6. hafta itibariyle 5. sırada görünse de ilk 8 şansı %17 olarak hesaplanmış. Simülasyonda 12. olarak çıkan Samsunspor'un bu durumda olası rakipleri ise Sigma Olomouc ve Universitatea Craiova olabilir.

