Avrupa'daki Temsilcilerimizin Play-Off Turundaki Olası Rakipleri Hesaplandı

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında üç takım temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray 9 puanla ilk 24 için şanslı olsa da zorlu fikstür sarı kırmızılıları düşündürüyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 24 ihtimali ise oldukça yüksek. Konferans Ligi temsilcimiz Samsunspor ise lider olarak çıktığı AEK maçında büyük bir fırsat kaçırarak beşinci sıraya geriledi. Peki Avrupa'daki temsilcilerimizin üst turlara çıkma olasılığı ve üst turlardaki muhtemel rakipleri hangi takımlar?