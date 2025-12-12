Dünya Kupası'nın Yeni Bilet Sistemi Eleştiriliyor: Final Maçının Bileti 7 Kat Pahalı
BBC’nin aktardığına göre Dünya Kupası finalini tribünden izlemek isteyen futbolseverler, en düşük kategori için dahi binlerce sterlini gözden çıkarmak zorunda kalacak. Açıklanan bilet bedelleri taraftar gruplarının sert tepkisini çekti. Avrupa Taraftarlar Birliği (FSE), söz konusu fiyatlamayı “kabul edilemez” olarak değerlendirerek satışların derhal durdurulmasını talep etti. İngiltere Taraftarlar Birliği ise bu tarifeyi “taraftara vurulmuş bir darbe” şeklinde nitelendirdi. FIFA ise eleştirilere yönelik herhangi bir yanıt vermiş değil.
Son Dünya Kupası'ndan 7 kat pahalı...
Tek fiyat uygulaması artık sona erdi.
Tüm maçları izlemek isteyen servet ödeyecek.
