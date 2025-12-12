onedio
Dünya Kupası'nın Yeni Bilet Sistemi Eleştiriliyor: Final Maçının Bileti 7 Kat Pahalı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.12.2025 - 17:57

BBC’nin aktardığına göre Dünya Kupası finalini tribünden izlemek isteyen futbolseverler, en düşük kategori için dahi binlerce sterlini gözden çıkarmak zorunda kalacak. Açıklanan bilet bedelleri taraftar gruplarının sert tepkisini çekti. Avrupa Taraftarlar Birliği (FSE), söz konusu fiyatlamayı “kabul edilemez” olarak değerlendirerek satışların derhal durdurulmasını talep etti. İngiltere Taraftarlar Birliği ise bu tarifeyi “taraftara vurulmuş bir darbe” şeklinde nitelendirdi. FIFA ise eleştirilere yönelik herhangi bir yanıt vermiş değil.

Son Dünya Kupası'ndan 7 kat pahalı...

BBC Sport’un ulaştığı bilgilere göre Dünya Kupası finali için belirlenen bilet kategorileri oldukça yüksek seviyelerde. Değer kategorisi için 3.119 sterlin, standart kategori için 4.162 sterlin, premium kategori için ise 6.615 sterlin talep ediliyor. Bu tutarlar, 2022 Katar Dünya Kupası final biletlerinin yaklaşık yedi katına denk geliyor; o dönem en ucuz final bileti 450 sterlindi. Ayrıca turnuvanın hiçbir aşamasında çocuklar ya da özel gruplar için herhangi bir indirim uygulanmıyor.

Tek fiyat uygulaması artık sona erdi.

FIFA, bu turnuvada önceki uygulamanın dışına çıkarak grup maçlarındaki tek tip fiyatlandırmayı kaldırdı ve biletleri maçların “popülerlik seviyesine” göre kademelendirdi. Ancak bu popülerlik ölçütlerinin neye göre belirlendiğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle bazı karşılaşmalar arasında belirgin fiyat farkları oluşuyor.

2022 Katar Dünya Kupası’nda grup aşaması biletleri 68, 164 ve 219 sterlinlik sabit kategorilerde satılmıştı. 2026 turnuvası için ise güncel örnekler şöyle:

İngiltere maçları:

İngiltere–Hırvatistan: 198, 373, 523 sterlin

İngiltere–Gana: 164, 320, 447 sterlin

İngiltere–Panama: 164, 346, 462 sterlin

İskoçya maçları:

İskoçya–Haiti: 134, 298, 372 sterlin

İskoçya–Fas: 163, 320, 447 sterlin

İskoçya–Brezilya: İngiltere–Hırvatistan karşılaşmasıyla aynı fiyat seviyesinde.

Yeni model, taraftarlar arasında ciddi bir tartışma yaratmış durumda; çünkü maçların ilgi düzeyine göre belirlenen fiyatlar hem öngörülebilirliği azaltıyor hem de talebi yüksek karşılaşmalar için maliyeti keskin biçimde artırıyor.

Tüm maçları izlemek isteyen servet ödeyecek.

Çeyrek final biletleri için 507, 757 ve 1.073 sterlin; yarı final için ise 686, 1.819 ve 2.363 sterlin talep ediliyor. Turnuvayı başından sonuna kadar takip etmek isteyen bir seyircinin toplam bilet maliyeti, seçilen kategoriye göre ciddi biçimde yükseliyor. En düşük seviyede 5.225 sterlin, orta kategoride 8.580 sterlin, en yüksek seviyede ise 12.357 sterline kadar çıkıyor. Karşılaştırma yapıldığında, 2022 Dünya Kupası’nda aynı kapsamda bir izleme planı için maliyet 1.466 ile 3.914 sterlin arasında değişiyordu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
