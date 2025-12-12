Dünya Kupası'nın Yeni Bilet Sistemi Eleştiriliyor: Final Maçının Bileti 7 Kat Pahalı

FIFA, bu turnuvada önceki uygulamanın dışına çıkarak grup maçlarındaki tek tip fiyatlandırmayı kaldırdı ve biletleri maçların “popülerlik seviyesine” göre kademelendirdi. Ancak bu popülerlik ölçütlerinin neye göre belirlendiğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle bazı karşılaşmalar arasında belirgin fiyat farkları oluşuyor.

2022 Katar Dünya Kupası’nda grup aşaması biletleri 68, 164 ve 219 sterlinlik sabit kategorilerde satılmıştı. 2026 turnuvası için ise güncel örnekler şöyle:

İngiltere maçları:

İngiltere–Hırvatistan: 198, 373, 523 sterlin

İngiltere–Gana: 164, 320, 447 sterlin

İngiltere–Panama: 164, 346, 462 sterlin

İskoçya maçları:

İskoçya–Haiti: 134, 298, 372 sterlin

İskoçya–Fas: 163, 320, 447 sterlin

İskoçya–Brezilya: İngiltere–Hırvatistan karşılaşmasıyla aynı fiyat seviyesinde.

Yeni model, taraftarlar arasında ciddi bir tartışma yaratmış durumda; çünkü maçların ilgi düzeyine göre belirlenen fiyatlar hem öngörülebilirliği azaltıyor hem de talebi yüksek karşılaşmalar için maliyeti keskin biçimde artırıyor.