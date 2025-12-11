Eurovision 2024 Birincisi Nemo, İsrail’in Katılımını Ödülünü Geri Vererek Protesto Etti
İsrail’in 2026’da gerçekleşecek Eurovision yarışmasına katılım sağlayacağı açıklanmıştı. Ancak haber globalde kısa sürede yankı uyandırdı ve tepkiler art arda geldi. İsrail’in katılımını duyan birkaç ülke yarışmadan çekildiğini açıklamıştı. Bir protesto ise Eurovision 2024 kazananı olan Nemo adlı sanatçıdan geldi.
Eurovision yönetimi İsrail’in 2026’daki yarışmada yer alacağını duyurmasıyla tepki topladı.
Eurovision 2024 kazananı İsviçreli Nemo da protestoya katıldı.
