Eurovision 2024 Birincisi Nemo, İsrail’in Katılımını Ödülünü Geri Vererek Protesto Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 20:43

İsrail’in 2026’da gerçekleşecek Eurovision yarışmasına katılım sağlayacağı açıklanmıştı. Ancak haber globalde kısa sürede yankı uyandırdı ve tepkiler art arda geldi. İsrail’in katılımını duyan birkaç ülke yarışmadan çekildiğini açıklamıştı. Bir protesto ise Eurovision 2024 kazananı olan Nemo adlı sanatçıdan geldi.

Eurovision yönetimi İsrail’in 2026’daki yarışmada yer alacağını duyurmasıyla tepki topladı.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Eurovision’da yer almasını istemeyen ülkeler, çıkarılması için çağrıda bulundu. İzlanda, İspanyaHollandaSlovenyaİrlanda ve Belçika yarışmadan çekilen ülkelerden oldu.

Eurovision 2024 kazananı İsviçreli Nemo da protestoya katıldı.

İsrail’in 2026 Eurovision yarışmasına katılacağı açıklaması karşısında Nemo, 2024’te kazandığı ödülünü iade etti.

Ünlü sanatçı protestosunu Instagram hesabından dile getirdi 👇

'Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor. Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki EBU genel merkezine göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin.'

