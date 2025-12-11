onedio
Evliliğe Tövbe Ettiği Düşünülen Oğuzhan Koç'tan O Soruya Sürpriz Cevap!

Evliliğe Tövbe Ettiği Düşünülen Oğuzhan Koç'tan O Soruya Sürpriz Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.12.2025 - 16:16

Demet Özdemir'le kısa bir süre evli kalan Oğuzhan Koç, aşk orucunu ünlü oyuncu Hazal Subaşı'yla bozmuştu. Yılın ilk ayından beri aşka tam gaz devam eden ikili mutlu mesut ilerlerken Oğuzhan Koç'tan evlilik sorusuna sürpriz bir cevap geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Üç Adam'ın tek bekar kalesi Oğuzhan Koç, bir süredir güzel oyuncu Hazal Subaşı'yla aşk yaşıyor biliyorsunuz.

2021 yazında Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç, yalnızca 8 ay evli kalmış, ikili bir anda tek celsede boşanmaya karar verdiklerini açıklamıştı. 

Demet Özdemir'den ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen ve aşka kapılarını kapatan Oğuzhan Koç, orucunu son zamanların en popüler oyuncusu Hazal Subaşı ile bozmuştu. Çifti tanıştıranların Eser Yenenler ve Berfu Yenenler olması tatlı bir detay olarak hafızalara kazınırken, ikili buram buram aşk kokan bir ilişkiye yılın ilk ayında tam gaz başladı, öyle de devam etti!

Aşk pozlarına sık sık şahitlik ettiğimiz Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın konuğu oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
