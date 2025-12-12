onedio
13 - 19 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 13 - 19 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.12.2025 - 19:20

13 - 19 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Aralık 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 449,50 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 449,50 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 135 TL

  • Yeğenler / Nimet Buğday Unu 5 Kg 103,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,90 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Torku Sütlü Çikolata 60 gr 34,50 TL

  • Ülker Çubuk Kraker 80 gr 7,50 TL

  • Omo Express Sıvı Deterjan 1480 ml 199,90 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 389 TL

  • ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 125 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 52,50 TL

  • Bebelac Bebek Maması Biberon 400 gr 280 TL

  • Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 185 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

  • Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

  • Pınar Labne 180 gr 57,50 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 219 TL

  • İçim Kaşar Peyniri 500 gr 169 TL

  • Sütaş Kaşar Peyniri 500 gr 175 TL

  • Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 169 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 87,50 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 57,50 TL

  • Piliç Döner 200 gr 69 TL

  • Nimet Dondurulmuş Rulo Börek 59,50 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 189 TL

  • Seyidoğlu Pekmez 1300 gr 209 TL

Sleepy Hijyenik Pedlerde %50 İndirim

Sleepy Hijyenik Pedlerde %50 İndirim

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 99,50 TL 

  • Bingo Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 90 TL 

  • Luppo Sandviç Kek 24x25 gr 160 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
👇

👇

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
