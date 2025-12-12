BİM'e Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı Geliyor! 19 Aralık 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
19 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 23.990 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL
Natura Love Carusel Müzik Kutusu 299 TL
Robo Combat İkili Set 1.750 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.490 TL
North Pacific Büyük Boy ABS Valiz 765 TL
