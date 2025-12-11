onedio
ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri Geliyor! 13 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.12.2025 - 12:13 Son Güncelleme: 11.12.2025 - 12:15

ŞOK 13 - 16 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 16 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.290 TL

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.290 TL

  • 5 litre Fakir Oto Cam Suyu 94,95 TL 

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifrizi 149,90 TL 

  • Power Tuning Kompresör 649 TL 

  • Power Tuning Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 229 TL 

  • Aprilla Şarjlı Oto Süpürge 499 TL 

  • Fosforlu Otopark Numaratör 39,95 TL 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL 

  • 5'li Araç İçi Temizleme Fırçası Set 100 TL 

  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 119 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 149 TL

  • Araç İçi Büyük Temizleme Fırçası 75 TL

  • Teleskop Dikiz Ayna Sileceği 100 TL

  • Dikiz Ayna Yağmur Kaydırıcı Film 34,95 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 169 TL 

  • AutoKit Döşeme ve Koltuk Temizleyici Islak Havlu 100 TL

  • AutoKit Torpido Koruyucu ve Parlatıcı Islak Havlu 100 TL 

  • Comrade Lastik Tamir Kiti 100 TL 

  • 500 ml Comrade Fren Balata Temizleme Spreyi 100 TL 

  • 500 ml Comrade Motor Temizleme Spreyi 100 TL  

  • 5'li Comrade Kışlık Bakım Seti 100 TL

Lisanslı Manyetik Tablet Yazı Tahtası 119 TL

Lisanslı Manyetik Tablet Yazı Tahtası 119 TL

  • Lisanslı Vakumlu Pop Art 100 TL 

  • Lisanslı Puzzle 50 TL

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 269 TL 

  • Lisanslı Pelüş Çeşitleri 249 TL 

  • Thomas ve Arkadaşları Tekli Tren 169 TL 

  • Elsa ve Anna 399 TL 

  • Gokidy Tatlı / Hamburger / Pizza Seti 75 TL

  • Gokidy Serbest Teker Araç Seti 75 TL 

  • Gokidy Ahşap Yapboz 100 TL 

  • Dollyland Minke Prensesin Rüya Evi 249 TL 

  • Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL 

  • Dollyland Luvlie Şıklık Geçidi 169 TL

  • 20 cm Barbie Bebek 219 TL 

  • Sherlock'la Gizem Peşinde Kitap Çeşitleri 50 TL

50 TL üstü alışverişlerde;

  • Duru Body Scrub Duş Jeli 120 TL 

  • Ülker Rulokat 42 TL 

  • Ace Ultra Çamaşır Suyu 49 TL 

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş 85 TL 

  • Süper Maylo Dev Havlu 35 TL

