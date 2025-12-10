Marka Haftası Başladı! Sevilen Markalarda Kaçırılmayacak Fırsatlar
Tüm kategorilerde, kaçırılmaması gereken, cazip fırsatlarla dolu bir hafta sizi bekliyor. İhtiyaç listesindeki her şeyi bulabileceğiniz bu fırsatlarla, monttan robot süpürgeye, çoraptan oyuncaklara kadar birçok ev eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Bu indirimlerle hem bütçenizi koruyacak hem de ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir alışveriş deneyimi sizleri bekliyor.
Bu içerik 10.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
SMA ürünlerinde avantajlı bir kampanya var; devam sütlerinden püre çeşitlerine kadar birçok üründe 1.000 TL alışverişe 150 TL indirim.
Philips Robot Süpürgelerde 1.000 TL indirim!
Mattel markalı oyuncaklarda sepette 5% indirim fırsatı!
Yargıcı’da %40’a varan indirimler resmen başladı ve sezonun en zarif parçalarını avantajlı fiyatlarla alma fırsatı sunuyor.
Alpro’nun bitkisel bazlı içeceklerinde %20 indirim fırsatı başladı!
Jack & Jones'ta pantolonlardan ceketlere, boxer'lardan çoraplara birçok üründe indirim fırsatı!
Kinder, Raffaello, Nutella ve Ferrero gibi sevilen çikolatalarda sepette %15 indirim fırsatı tam da yılın bu döneminde kaçırılmamalı!
Grimelange ürünlerinde başlayan bu kaçırılmayacak indirimler, dolabınızdaki eksikleri tamamlamak için harika bir fırsat sunuyor.
Eğer evinizi akıllı aydınlatmayla donatmak istiyorsanız, Philips Hue ürünlerinde sepette 1.000 TL indirim fırsatı harika bir haber!
