Bugün İndirimde Neler Var? Adidas İndiriminden Dilvin Ürünlerine 10 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.12.2025 - 12:46

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 10 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Adidas indiriminden Dilvin  ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 10.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tommy Jeans’in indirime giren lacivert bisiklet yaka sweatshirti, sade şıklığı sevenler için gerçekten değerlendirmeye değer bir parça.

Rahat kalıbı ve temiz görünümü sayesinde ister ofis günlerinde içe bir gömlekle, ister hafta sonu jeanlerle kolayca kombinlenebilir.

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Under Armour UA Hustle 6.0 Backpack Sırt Çantası

Şehirde ya da okulda, gündelik hayatınızda uzun vadede kullanabileceğiniz sağlam ve işlevsel bir parça. 

Bugün %35 indirimde.

Linki burada

adidas Galaxy Spor Ayakkabı hem günlük kullanım hem hafif spor için bir ayakkabı arıyorsanız, bu model favoriniz olabilir.

Cloudfoam orta tabanı sayesinde adımlar yastıklanıyor, böylece uzun süre yürüyüş veya şehir gezilerinde bile konforu hissediyorsunuz. 

Bugün %17 indirimde.

Linki burada

Katia & Bony’nin yılbaşı desenli 4’lü çorap seti bu yılbaşında hediye arıyorsanız gerçekten harika bir seçim!

Yılbaşı ruhunu taşıyan desenleriyle hem kullanışlı hem de eğlenceli; sevdiklerinizi böyle küçük ama düşünceli bir hediye ile mutlu edebilirsiniz.

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Koza İç Giyim pamuklu uzun kollu pijama takımı bugün Hepsiburada’da indirimde!

Yumuşacık pamuklu dokusu ve çiçek desenleriyle soğuk kış gecelerinde sıcak bir tercih arıyorsan, bu takım tam sana göre.

İndirimli fiyatı 349,90 TL.

Linki burada

Seçili Hepsiburada satıcılı parfümlerde %31'e varan indirimlere ek 300 TL kupon!

Chloé Love Story EDP 75 ml, zarif ve romantik çiçeksi kokuları sevenlerin favorisi olmaya aday bir parfüm.

İndirimli fiyatı 4.449,00 TL.

Linki burada

Günlük hayatta “ne giysem?” dediğiniz anlarda elinizin hemen gideceği, her ortama uyum sağlayan tam bir kurtarıcı parça!

Dilvin kayık yaka kaşmir karışımlı kazak, kış kombinlerine hem zarafet hem de konfor katmak isteyenler için gerçekten ideal bir seçenek. Yumuşacık dokusu sayesinde teninizi rahatsız etmez!

İndirimli fiyatı 828,00 TL.

Linki burada

Ethiquet Modest kapüşonlu sweatshirt hem pamuklu iç yüzeyi hem de yumuşacık, kalın kumaşıyla kış günlerinde konforu sevenler için birebir.

Günlük giyimden soğuk hava yürüyüşlerine kadar her durumda rahatça kullanabileceğiniz bu sweatshirt, sade ama şık duruşu sayesinde her kombine uyum sağlayacak.

İndirimli fiyatı 329,99 TL.

Linki burada

Çocuk Akademi indirim festivali başladı şimdi keşfet!

Sepetleri dolduran 3 al 2 öde fırsatını sakın kaçırmayın!

Ürünler burada

Wefood tüm ürünlerde %45'e varan indirimi kaçırma!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Lansmana Özel en popüler protein takviyesi %40 İndirimli!

Cookie&Banana aroması ile çok lezzetli!

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Linki burada

Royal Canin Kısırlaştırılmış Kedi Maması %30 İndirimde ve 12 x 85gr kedi maması hediyeli!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Ürünün orijinalliğini royalcaninin resmi sitesinden teyit ettirdim.Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.Skt 06.02.2026.Ayrıca fiyat olarak piyasadaki en uygun site petgross.Kargo hızlı geldi, hediyeniz içinde teşekkür ederim.🐾😺

Yılbaşına Özel Elbiselerde %50 İndirim!

Yeni yıl gecesi için şık, ışıltılı ya da daha sade ama zarif bir kombin arıyorsanız, bu indirim tam size göre.

Linki burada

Organik pamuk saten dokusuyla hem yumuşaklığı hem de şıklığı bir arada sunan 2’li düz yastık kılıfı, bugün %35 indirimde.

İndirimli fiyatı 260.00  TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

