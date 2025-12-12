onedio
Yeni Müzik Alarmı: The 1975’ın Eski Davulcusu George Daniel

Erkan Tuna Budak
12.12.2025 - 19:01

The 1975 hayranları şu sıralar grubun verdiği aranın (hiatus) yasını tutarken, grubun beyni (evet, beyni!) George Daniel sessiz sedasız dev bir imparatorluk kuruyor. Bagetleri bıraktı, synthesizer'ların başına geçti. İşte Matty Healy'nin gölgesinden çıkıp elektronik müziğin yeni prensi olmaya aday George Daniel hakkında bilmeniz gerekenler.

O sadece bir davulcu değil, The 1975'in ses mimarıydı.

O sadece bir davulcu değil, The 1975'in ses mimarıydı.

George'u sadece davulun arkasında oturan sessiz adam sanıyorsanız yanılıyorsunuz. The 1975'ın o kendine has, atmosferik ve detaylı sound'unun %90'ı George Daniel'ın prodüksiyon dehasıdır. Grubun tüm albümlerinde Matty Healy ile birlikte ana söz yazarı ve prodüktör olarak imzası vardır. Yani o tınlayan gitarların ve ambient geçişlerin mimarı bizzat kendisi.

The 1975'ın beyni Matty Healy ise omuriliği George Daniel idi.

The 1975'ın beyni Matty Healy ise omuriliği George Daniel idi.

George ve Matty Healy'nin ilişkisi lise yıllarına dayanıyor ve aralarında telepatik bir bağ var desek abartmış olmayız. Grubun o meşhur türler arası geçiş (pop'tan jazz'a, oradan house müziğe) yapabilmesinin tek sebebi George'un müzik bilgisiydi.

Ayrılık mı yoksa mola mı: George Daniel, Neden The 1975'tan ayrıldı?

Ayrılık mı yoksa mola mı: George Daniel, Neden The 1975'tan ayrıldı?

Aslında George Daniel gruptan resmen istifa etmedi, ancak durum biraz karışık. The 1975, son turneleri 'Still... At Their Very Best' ile dünyayı iki yıl boyunca turladıktan sonra belirsiz süreli bir araya girdi. Matty Healy'nin sahnede yarattığı kaos ve medya baskısı grubu yordu. George, bu boşlukta (hiatus) sadece bir grubun davulcusu olarak anılmaktan sıkıldı ve kendi kimliğini, asıl tutkusu olan elektronik müziği keşfetmek için bu süreci bir solo kariyere dönüştürdü. Yani kavga dövüş yok ama George şu an kendi krallığını kurmakla meşgul.

Solo kariyeri ve kendi plak şirketi: dh2

Solo kariyeri ve kendi plak şirketi: dh2

George, 2024 itibarıyla Dirty Hit (grubun bağlı olduğu şirket) bünyesinde kendi elektronik müzik plak şirketi olan dh2'yi kurdu. Amacı sadece kendi müziğini değil, keşfettiği yeni elektronik müzik yeteneklerini de dünyaya duyurmaktı.

George Daniel'ın house music takıntısı olduğu için kendisini farklı sulara attı. İyi ki de atmış!

George Daniel'ın house music takıntısı olduğu için kendisini farklı sulara attı. İyi ki de atmış!

George'un kökleri rock müziğe değil, İngiltere'nin yeraltı kulüp kültürüne ve 'UK Garage' türüne dayanıyor. Solo işlerinde ve dh2 plak şirketinde yayınladığı işlerde bu karanlık, puslu ve bol baslı İngiliz gece hayatının yansımasını görebilirsiniz. Eğer The 1975'ın 'Notes on a Conditional Form' albümündeki elektronik şarkıları sevdiyseniz George'un solo kariyeri tam size göre.

İlk solo hamlesi: Screen Cleaner

Biraz magazin: Müzik dünyasının yeni "Power Couple"ı George Daniel ve Charli xcx!

Biraz magazin: Müzik dünyasının yeni "Power Couple"ı George Daniel ve Charli xcx!

George Daniel, pop müziğin kural tanımaz kraliçesi Charli xcx ile bir süre nişanlı kaldıktan sonra İtalya'da evlendi. İkili sadece romantik bir ilişki yaşamıyor, aynı zamanda stüdyoda da harikalar yaratıyor. Charli xcx'in ortalığı kasıp kavuran 'Crash' ve özellikle son dönemin hiti 'Brat' albümündeki pek çok şarkının prodüksiyonunda George'un imzası var.

Aynı zamanda Ibiza'da beraber sergiledikleri Boiler Room performansları, yayımlandığı yıla büyük bir imza atmıştı.

Boiler Room, İngiltere'de doğdu ve ikili bu kültürün doğduğu yerde başka bir performans sergilemişti.

"brat summer" mimarlarından biri oldu ve Charli xcx ile bu albümde neler yaptı?

"brat summer" mimarlarından biri oldu ve Charli xcx ile bu albümde neler yaptı?

2024'e damgasını vuran o meşhur 'brat' akımını duymayan kalmadı. İşte o akımın sonik mimarı George Daniel! Charli xcx’in son albümü Brat’ın en vurucu parçaları olan 'Club classics', 'Von dutch' ve 'B2b' gibi şarkıların prodüksiyonu George'a ait.

Charli XCX bir röportajında George için 'Müziğimi benim kadar ciddiye alan ve stüdyoda benimle aynı dili konuşan tek kişi.' dedi. İkili, pop müziği alıp onu kirli, gürültülü ve dans edilebilir bir sanat eserine dönüştürdü.

Daniel başka kimlerle çalıştı?

Daniel başka kimlerle çalıştı?

George, sadece grubu ve eşi Charli xcx için değil, sektörün en havalı isimleri için de masanın başına geçiyor. İşte parmağının olduğu bazı projeler:

  • Caroline Polachek (Welcome to My Island remix'i efsanedir)

  • The Japanese House (Amber Bain ile çok yakın arkadaşlar ve prodüktörü)

  • Beabadoobee

  • No Rome

Daniel'ın fotoğrafçılık yeteneği ve görsel vizyonu da oldukça başarılı.

Daniel'ın fotoğrafçılık yeteneği ve görsel vizyonu da oldukça başarılı.

George'un yetenekleri müzikle sınırlı değil. The 1975'ın o ikonik siyah-beyaz estetiğinin, albüm kapaklarının ve sahne tasarımlarının arkasındaki ana vizyonerlerden biri de o. Instagram hesabını incelerseniz minimalist ve brütalist bir fotoğrafçılık anlayışı olduğunu görebilirsiniz.

George Daniel neden "Yeni Müzik Alarmı"nı hak ediyor?

George Daniel neden "Yeni Müzik Alarmı"nı hak ediyor?

Çünkü George Daniel, şu an popüler müziğin mutfağındaki en etkili isimlerden biri. The 1975'ın kitlesini elektronik müziğe, elektronik müzik kitlesini de pop prodüksiyonlarına çekebilecek nadir bir yetenek. Solo albümü çıktığında muhtemelen yılın en çok konuşulan işlerinden biri olacak.

