Yeni Müzik Alarmı: The 1975’ın Eski Davulcusu George Daniel

2024'e damgasını vuran o meşhur 'brat' akımını duymayan kalmadı. İşte o akımın sonik mimarı George Daniel! Charli xcx’in son albümü Brat’ın en vurucu parçaları olan 'Club classics', 'Von dutch' ve 'B2b' gibi şarkıların prodüksiyonu George'a ait.

Charli XCX bir röportajında George için 'Müziğimi benim kadar ciddiye alan ve stüdyoda benimle aynı dili konuşan tek kişi.' dedi. İkili, pop müziği alıp onu kirli, gürültülü ve dans edilebilir bir sanat eserine dönüştürdü.