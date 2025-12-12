Yeni Müzik Alarmı: The 1975’ın Eski Davulcusu George Daniel
The 1975 hayranları şu sıralar grubun verdiği aranın (hiatus) yasını tutarken, grubun beyni (evet, beyni!) George Daniel sessiz sedasız dev bir imparatorluk kuruyor. Bagetleri bıraktı, synthesizer'ların başına geçti. İşte Matty Healy'nin gölgesinden çıkıp elektronik müziğin yeni prensi olmaya aday George Daniel hakkında bilmeniz gerekenler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O sadece bir davulcu değil, The 1975'in ses mimarıydı.
The 1975'ın beyni Matty Healy ise omuriliği George Daniel idi.
Ayrılık mı yoksa mola mı: George Daniel, Neden The 1975'tan ayrıldı?
Solo kariyeri ve kendi plak şirketi: dh2
George Daniel'ın house music takıntısı olduğu için kendisini farklı sulara attı. İyi ki de atmış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk solo hamlesi: Screen Cleaner
Biraz magazin: Müzik dünyasının yeni "Power Couple"ı George Daniel ve Charli xcx!
Aynı zamanda Ibiza'da beraber sergiledikleri Boiler Room performansları, yayımlandığı yıla büyük bir imza atmıştı.
Boiler Room, İngiltere'de doğdu ve ikili bu kültürün doğduğu yerde başka bir performans sergilemişti.
"brat summer" mimarlarından biri oldu ve Charli xcx ile bu albümde neler yaptı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daniel başka kimlerle çalıştı?
Daniel'ın fotoğrafçılık yeteneği ve görsel vizyonu da oldukça başarılı.
George Daniel neden "Yeni Müzik Alarmı"nı hak ediyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın